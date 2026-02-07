Головна Країна Політика
Зеленський розказав про прогрес, досягнутий на переговорах в Абу-Дабі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: «Стоїмо, де стоїмо» – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню
фото: Офіс президента України

За словами президента, військові тепер розуміють, як буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами президента, участь США як незалежного контролера є важливою умовою для того, щоб моніторинг не перетворився на чергову імітацію з боку агресора.

«Військові провели розмову і розуміють, яким чином – в разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни – буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню Україною, Росією і моніторинг з боку США. Тобто США підтверджують свою участь. Тут щодо Європи – це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Я просто кажу, про що говорили і про що не говорили на цій зустрічі в Абу-Дабі», – зазначив Зеленський.

Військові представники сторін провели глибокі консультації щодо інструментів верифікації перемир'я.

«Військові обговорювали технічний моніторинг того, як може бути припинений вогонь. Військові приймають ідею, що американці повинні моніторити, якщо американці на це підуть. Американці знають нашу позицію: ми хочемо, щоб були іноземці, включно з американцями для того, щоб тиша та моніторинг були реальними. Американці не готові говорити про інших іноземців, бо вони готові говорити про себе, і розуміють, що вони готові будуть підтримувати це», – наголосив Зеленський.

Найгострішим питанням залишається лінія фронту. Росія продовжує вимагати виходу ЗСУ з тих частин Донецької області, які вона не змогла захопити.

«Про присутність на землі мені складно сказати, тому що переговорники не мають повноважень сьогодні сказати, що ті чи інші війська будуть присутні. Але це не говорить про те, що не будуть. Американська сторона говорить, що вони можуть гарантувати забезпечення моніторингу. Говорять, як технічно забезпечувати такий моніторинг, тобто вони в процесі визначення деталей.

Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. «Стоїмо, де стоїмо» – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу, а американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони. 

Зеленський повідомив, що після завершення тристоронніх консультацій в ОАЕ, американська сторона виступила з ініціативою провести наступну зустріч переговорних груп України та Росії безпосередньо у Сполучених Штатах.

Теги: перемир'я Володимир Зеленський Донбас військові переговори

