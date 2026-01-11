Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей хоче відвідати Україну, щоб підтримати Зеленського

Президент Аргентини Хав’єр Мілей висловив готовність приїхати до України, щоб особисто засвідчити підтримку Володимиру Зеленському. Про це лідер Аргентини розповів у коментарі CNN, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної поїздки, Мілей підтвердив своє бажання відвідати країну та наголосив на важливості підтримки українського колеги. За словами аргентинського президента, між лідерами двох держав склалися теплі та довірливі взаємини.

Хав’єр Мілей окремо зауважив, що ставиться до Зеленського з особливою прихильністю та щирим захопленням. Подібні заяви аргентинського лідера підкреслюють тенденцію до зміцнення міжнародної солідарності з Україною у її протистоянні російському вторгненню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава держави привітав Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах. «Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи», – написав він.

Як відомо, американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна.

Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику. «Він жорсткий сучий син. І він стає все більш зосередженим», – зазначив генерал.

Раніше президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього». «То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?» – вигукнув американський президент.

До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це «боротьба добра зі злом».