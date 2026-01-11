Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
фото: Reuters

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей хоче відвідати Україну, щоб підтримати Зеленського

Президент Аргентини Хав’єр Мілей висловив готовність приїхати до України, щоб особисто засвідчити підтримку Володимиру Зеленському. Про це лідер Аргентини розповів у коментарі CNN, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної поїздки, Мілей підтвердив своє бажання відвідати країну та наголосив на важливості підтримки українського колеги. За словами аргентинського президента, між лідерами двох держав склалися теплі та довірливі взаємини.

Хав’єр Мілей окремо зауважив, що ставиться до Зеленського з особливою прихильністю та щирим захопленням. Подібні заяви аргентинського лідера підкреслюють тенденцію до зміцнення міжнародної солідарності з Україною у її протистоянні російському вторгненню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. 

Глава держави привітав Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах. «Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи», – написав він.

Як відомо, американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна. 

Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику. «Він жорсткий сучий син. І він стає все більш зосередженим», – зазначив генерал.

Раніше президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього». «То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?» – вигукнув американський президент.

До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це «боротьба добра зі злом».

Теги: Володимир Зеленський Аргентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави запросив предстоятеля церкви Кіпру (праворуч) відвідати Україну
Зеленський зустрівся з очільником Кіпрської православної церкви
7 сiчня, 14:40
Полковник СБУ Василь Козак отримав звання Героя України у лютому 2023 року
Зеленський обговорив із Героєм України бачення потенціалу СБУ
5 сiчня, 14:13
Фріланд стала радницею президента
Христина Фріланд стала радницею Зеленського
5 сiчня, 11:54
Кислицю звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента
5 сiчня, 11:35
Росіяни влучили КАБом по екопарку
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:18
Очільник США «накинувся» на свого спецпредставника після заяв про Володимира Зеленського
Трамп обізвав Келлога через похвалу президента України – NYT
31 грудня, 2025, 13:14
Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України
Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
28 грудня, 2025, 19:58
Європейські партнери будуть присутні онлайн на зустрічі у Флориді
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь
26 грудня, 2025, 16:25
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
16 грудня, 2025, 01:19

Політика

Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю
Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні
Міністр оборони Британії не проти викрасти Путіна за прикладом Мадуро
Міністр оборони Британії не проти викрасти Путіна за прикладом Мадуро
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Сьогодні, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua