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Папа Римський зустрінеться з Зеленським на саміті G7

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Папа Римський зустрінеться з Зеленським на саміті G7
Папа Римський Франциск проведе низку зустрічей зі світовими лідерами
фото: Reuters

Папа Франциск візьме участь у сесії G7, присвяченій питанням штучного інтелекту

Папа Римський сьогодні, 14 червня, проведе двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» (G7) в Італії. Зокрема, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба Святого престолу.

Зазначається, що папа Франциск візьме участь у сесії G7, присвяченій питанням штучного інтелекту. Також він проведе низку зустрічей із лідерами країн, що беруть участь у саміті.

Нагадаємо, що 8 червня Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака. За словами посадовця, зустріч відбулася під час його робочого візиту до Італії.

Як повідомлялося, головний результат саміту G7 – це збільшення кількості ППО для українських міст, заявив президент України Володимир Зеленський. 

До слова, вчора президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали «Двосторонню безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки». Вона є чинною протягом десяти років з дати її підписання. 

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.

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Теги: Папа Римський саміт Велика сімка

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