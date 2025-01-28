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Прем'єр Сербії йде у відставку на тлі масових протестів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прем'єр Сербії йде у відставку на тлі масових протестів
Мілош Вучевич вважає, що до організації протестів у Сербії причетний «хтось з-за кордону»
фото з відкритих джерел

Очільник сербського уряду наголосив, що готовий піти у відставку, якщо це допоможе знизити напруженість у суспільстві

На тлі масштабних протестів у Сербії прем’єр-міністр Мілош Вучевич офіційно заявив, що подає у відставку. Про це повідомляє сербська «Радіо Свобода».

Коментуючи протести, політик закликав усіх заспокоїти пристрасті і повернутися до діалогу.

За словами глави сербського уряду, сьогодні вранці, 28 січня, відбулася довга і змістовна розмова з президентом Сербії Александром Вучичем під час якої той прийняв його рішення та аргументи.

Також у відставку піде мер Новий Сад Мілан Джурич. За словами прем'єра, політики повинні взяти на себе відповідальність і показати, що вони готові допомогти знизити напруженість у суспільстві.

У промові Вучевич заявив про «серйозний розкол» суспільства, який нібито «спроєктували з-за кордону».

«Хтось, хто це придумав – а я тепер можу сказати, що це придумано з-за кордону, – націлився на навчання дітей. Це підло розроблено, щоб загрожувати Сербії як країні. Звичайно все, що було потім, – протести, блокади, суперечки, бійки на вулицях, непорозуміння, словесні та фізичні перепалки. Коли здавалося, що є надія повернутися до соціального діалогу, ніби якась невидима рука створювала новий інцидент і ще більше підвищувала напругу в суспільстві», – додав політик.

Нагадаємо, у Белграді 27 січня студенти розпочали 24-годинну блокаду ключового транспортного перехрестя. Учасники акції виступають проти політики президента Сербії Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.

Протести в Белграді та інших містах Сербії тривають уже понад місяць. Вони почалися після трагедії в місті Нові-Сад на півночі Сербії. Там 1 листопада 2024 року через падіння навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей.

Спочатку мітингувальники вимагали прозорого розслідування трагедії й просили притягнути винних до відповідальності. Але згодом студенти, опозиція та громадські організації звинуватили генерального прокурора Загорки Доловача та прокурорів у млявому розслідуванні. Також протестувальники вважають, що уряд і президент Александр Вучич ведуть країну неправильним шляхом.

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Теги: прем’єр-міністр Сербія протест відставка

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