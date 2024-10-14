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Президент Сербії Вучич з прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Президент Сербії Вучич з прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй
Після виконання національних гімнів Вучич підняв шарф, на якому були зображені прапори Росії та Сербії

Збірна Сербії у Лісковаці обіграла команду Швейцарії

Президент Сербії Александр Вучич продемонстрував прапор Росії на матчі сербської національної команди з футболу.

Збірна Сербії у суботу, 12 жовтня, у Лісковаці обіграла команду Швейцарії з рахунком 2:0.

Після виконання національних гімнів Вучич, що знаходився на трибунах, підняв шарф, на якому були зображені прапори Росії та Сербії.

Нагадаємо, у березні цього року Вучич відвідував товариський матч між белградською «Црвеною Зіркою» та санкт-петербурзьким «Зенітом».

Зустріч відбулася на стадіоні «Райко Мітіч» у сербській столиці. Александар Вучич був присутній на грі разом зі своїм молодшим сином Вуканом.

Як повідомлялося, під час матчу України і Грузії в межах Ліги націй вболівальники обох команд разом заспівали хіт про російського диктатора Володимира Путіна «Путін х***о».

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Як повідомлялося, російська пропагандистка грузинського походження Тіна Канделакі влаштувала істерику після виконання пісні про Путіна фанатами збірної Грузії під час матчу Євро-2024 проти Туреччини.

Канделакі написала, що «з боку грузинських екстремістів нічого нового не відбувається» і нагадала про одного з журналістів, який образив Путіна в ефірі грузинського телеканалу. Пропагандистка повідомила, що «журналіста тепер не видно і не чути».

Канделакі взаявила, що «ця акція пов'язана з тим, що грузини категорично не хочуть йти на повідку Америки, а події в грузинській політиці викликають опір Вашингтона».

Також пропагандистка вирішила звернутись до грузинів як грузинка і назвала їх «дурними баранами, яких ведуть на бійню, гарматним м'ясом, яке використовують американські та європейські політики, щоб відрізати Грузії шляхи порятунку». 

Варто зазначити, що за підтримку військової агресії Росії проти України Канделакі було включено до санкційних списків Литви, США та Канади.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України здобула важливу перемогу над Грузією з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща.

Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Після цього Україна продовжувала домінувати, однак не змогла реалізувати кілька нагод. Грузія намагалася відповісти активними діями у другому таймі, проте їхні спроби були безуспішними, а воротар України Анатолій Трубін відстояв «сухий» матч.

Ця перемога принесла Україні перші очки в групі, припинивши переможну серію Грузії у Лізі націй.

Збірна Чехії в паралельному матчі обіграла албанців, які виступають разом із Україною в одній групі. 

Президент Сербії Вучич з прапором Росії вболівав за збірну своєї країни у Лізі націй фото 1

Після трьох матчів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, набравши три очки лише після сьогоднішнього матчу. 

Гравці збірної України після матчу подякували вболівальникам за підтримку.

Теги: Сербія НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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