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Пекін заявив, що рішуче відповість на 18-й пакет санкцій ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Пекін заявив, що рішуче відповість на 18-й пакет санкцій ЄС
Китай реагуватиме на санкції ЄС
фото із відкритих джерел

Китайська Народна Республіка вживе необхідних заходів, і захищатиме права та інтереси китайських компаній від санкцій

Китайська Народна Республіка має намір рішуче відповісти на 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації, щоб захистити інтереси китайських компаній. Як повідомляє «Главком», відповідну заяву опублікувало Міністерство комерції КНР. У ньому міститься заклик Пекіна до європейської сторони негайно відмовитися від помилкових дій щодо включення китайських підприємств та фінансових установ до списків санкцій.

«Китайська Народна Республіка вживе необхідних заходів, ми рішуче захищатимемо законні права та інтереси китайських компаній», – йдеться у документі.

Також наголошується, що санкції ЄС «суперечать духу порозуміння», якого було досягнуто на найвищому рівні. Вказується, що рестрикції «спричиняють серйозний негативний вплив на торговельно-економічні відносини, а також фінансову співпрацю між Китаєм та Євросоюзом».

У коментарі нагадується, що КНР вже неодноразово робила подання європейській стороні щодо подібних односторонніх заходів Брюсселя.

«Китай виражає категоричне невдоволення та рішучий протест. КНР послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН», – йдеться у заяві китайського міністерства.

Автор зазначає, що нова стратегія Трампа щодо України «має моторошну схожість із його політикою щодо Ірану» Трамп «спробував бомбити Тегеран, щоб змусити його підкоритися», однак у результаті ще більше посилив ворожнечу та послабив вплив Сполучених Штатів.

Європейська Рада  ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора, а також посилюється відповідальність за триваючу агресію проти України. Додатково, Рада погодила подальші заходи щодо Білорусі. 

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Теги: санкції Китай протест обмеження Європа

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