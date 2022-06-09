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    Політика

    ВІЛ-інфіковані військові. Пентагон ухвалив рішення

    Вступити до ЗС США з підтвердженим ВІЛ-статусом неможливо - ВІЛ-інфіковані військові. Пентагон ухвалив рішення
    Вступити до ЗС США з підтвердженим ВІЛ-статусом неможливо
    фото з відкритих джерел

    Нові правила стосуються лише тих військовослужбовців, чий ВІЛ+ статус був виявлений після вступу на службу

    Міністерство оборони США скасувало обмеження щодо ВІЛ-інфікованих військовослужбовців. Відповідний документ за підписом міністра оборони США з’явився на офіційному сайті Пентагону.

    Розпорядження скасовує старі правила, введені в 80-х роках минулого століття, коли в США поширювався ВІЛ.

    Відтепер ВІЛ+ військовослужбовці, які не мають симптомів і мають клінічно підтверджене невизначене вірусне навантаження, не можуть бути обмежені під час своєї служби. Вони також не можуть бути ізольовані або звільнені лише на підставі свого позитивного ВІЛ-статусу. Раніше такі військовослужбовці не могли отримати звання офіцера, а також брати участь у переміщенні з частини служби за межі США).

    «Зважаючи на значні успіхи у діагностиці, лікуванні та профілактиці ВІЛ необхідно оновити політику міноборони щодо осіб, у яких виявлено ВІЛ+ статус», – йдеться у документі.

    Очікується, що ВІЛ-позитивні військовослужбовці будуть проходити лікування та обстеження відповідно до стандартної процедури для військовослужбовців із хронічними захворюваннями. На даний момент у ЗС США служать близько 2000 ВІЛ+ військовослужбовців.

    Переглянути свою політику Пентагону довелося після програного суду у квітні, коли два льотчики виграли справу проти міністерства. Відомство наполягало на тому, що від пілотів вимагалася участь «розгортання» (переміщення), проте позитивний ВІЛ-статус забороняв їм брати участь у подібних заходах. Суд Вірджинії вважав такий намір Пентагону дискримінацією та ухвалив рішення на користь льотчиків.

    Разом з тим нові правила стосуються лише тих військовослужбовців, чий ВІЛ+ статус був виявлений після вступу на службу. Вступити до ЗС США з підтвердженим ВІЛ-статусом неможливо.

    Нагадаємо, раніше Пентагон пояснив, чому окупанти досі не отримали жодної переваги у небі. До слова, конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні.

    Теги: США Міноборони ВІЛ/СНІД Пентагон окупація #stoprussia
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    ВІЛ-інфіковані військові. Пентагон ухвалив рішення