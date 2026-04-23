Покалічений, але при владі. ЗМІ розкрили таємні деталі стану лідера Ірану

Після авіаудару Хаменеї переховується під наглядом лікарів, а частину рішень уже передали військовим

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю отримав серйозні поранення і нині перебуває в укритті під посиленим контролем безпеки та лікарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За даними видання, з 28 лютого Хаменеї не з’являється публічно після атаки на комплекс, де він проживав із родиною. Унаслідок удару загинули його батько, дружина та син. Доступ до нього залишається суворо обмеженим через ризики нових атак.

Лідер Ірану перебуває під постійним медичним наглядом. У його лікуванні беруть участь президент Масуд Пезешкіан, який є кардіохірургом, а також міністр охорони здоров’я.

За інформацією іранських чиновників, Хаменеї зазнав тяжких травм. Йому кілька разів оперували ногу, готують до встановлення протеза. Також він переніс операцію на руці, функції якої поступово відновлюються. Опіки обличчя і губ ускладнюють можливість говорити, і в майбутньому йому може знадобитися пластична операція.

Попри стан здоров’я, за словами джерел, він зберігає ясність мислення і формально залишається залученим до управління державою. Водночас формат його роботи суттєво змінився.

Зокрема, він не записує відео- чи аудіозвернення, щоб не демонструвати свою вразливість. Офіційні заяви поширюються лише у письмовому вигляді через державні канали.

Комунікація з керівництвом країни відбувається через кур’єрів: документи передають у запечатаних конвертах через кілька рівнів посередників. Відповідні рішення повертаються тим самим шляхом.

Нагадаємо, що через складність доступу та безпекові ризики частина управлінських функцій уже фактично передана військовим структурам. За даними співрозмовників видання, ключові рішення дедалі більше ухвалюють представники силового блоку.

На цьому тлі в Ірані посилюється вплив військових, тоді як роль самого Хаменеї дедалі більше зводиться до формального затвердження вже підготовлених рішень.