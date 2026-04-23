Головна Світ Політика
search button user button menu button

Покалічений, але при владі. ЗМІ розкрили таємні деталі стану лідера Ірану

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хаменеї переховується після ударів
фото: Tasnim News Agency

Після авіаудару Хаменеї переховується під наглядом лікарів, а частину рішень уже передали військовим

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю отримав серйозні поранення і нині перебуває в укритті під посиленим контролем безпеки та лікарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За даними видання, з 28 лютого Хаменеї не з’являється публічно після атаки на комплекс, де він проживав із родиною. Унаслідок удару загинули його батько, дружина та син. Доступ до нього залишається суворо обмеженим через ризики нових атак.

Лідер Ірану перебуває під постійним медичним наглядом. У його лікуванні беруть участь президент Масуд Пезешкіан, який є кардіохірургом, а також міністр охорони здоров’я.

За інформацією іранських чиновників, Хаменеї зазнав тяжких травм. Йому кілька разів оперували ногу, готують до встановлення протеза. Також він переніс операцію на руці, функції якої поступово відновлюються. Опіки обличчя і губ ускладнюють можливість говорити, і в майбутньому йому може знадобитися пластична операція.

Попри стан здоров’я, за словами джерел, він зберігає ясність мислення і формально залишається залученим до управління державою. Водночас формат його роботи суттєво змінився.

Зокрема, він не записує відео- чи аудіозвернення, щоб не демонструвати свою вразливість. Офіційні заяви поширюються лише у письмовому вигляді через державні канали.

Комунікація з керівництвом країни відбувається через кур’єрів: документи передають у запечатаних конвертах через кілька рівнів посередників. Відповідні рішення повертаються тим самим шляхом.

Нагадаємо, що через складність доступу та безпекові ризики частина управлінських функцій уже фактично передана військовим структурам. За даними співрозмовників видання, ключові рішення дедалі більше ухвалюють представники силового блоку.

На цьому тлі в Ірані посилюється вплив військових, тоді як роль самого Хаменеї дедалі більше зводиться до формального затвердження вже підготовлених рішень.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45
США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит
США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит
24 березня, 04:59
За даними ЗМІ, колишній урядовець домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури
США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії
3 квiтня, 20:53
Іранські ракети та безпілотники продовжують завдавати ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки
Іран відновлює ракетні бази за лічені години попри удари – ЗМІ
7 квiтня, 04:23
США вдарили по острову Харг: під атакою експорт нафти Ірану
США вдарили по ключовому нафтовому об’єкту Ірану
7 квiтня, 15:44
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
12 квiтня, 04:49
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
13 квiтня, 23:39
Трамп закликав «Хезболлу» до миру та припинення вогню
Трамп закликав «Хезболлу» до миру та припинення вогню
17 квiтня, 03:32
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
20 квiтня, 05:30

Політика

Сійярто заперечив проросійські зв’язки і пояснив свою позицію
Сійярто заперечив проросійські зв’язки і пояснив свою позицію
Покалічений, але при владі. ЗМІ розкрили таємні деталі стану лідера Ірану
Покалічений, але при владі. ЗМІ розкрили таємні деталі стану лідера Ірану
Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua