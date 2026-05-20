Венс прокоментував операції Трампа з акціями та заперечив його особисту участь

В останній фінансовій декларації Трампа зафіксовано тисячі транзакцій з акціями, зокрема інвестиції в компанії, які Трамп хвалив

Віцепрезидент Джей Ді Венс уникнув детального розгляду масштабних операцій із цінними паперами Дональда Трампа під час його перебування на посаді, заявивши, що той особисто не купував і не продавав акції. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами Венса, фінансами Трампа керують незалежні консультанти з питань капіталу, тому він не здійснює ці угоди самостійно.

Питання журналістів стосувалися останньої фінансової декларації президента, де зафіксовано тисячі транзакцій з акціями, зокрема інвестиції в компанії, які Трамп публічно хвалив або які мали бізнес перед його адміністрацією. На запитання про доречність такої діяльності Венс применшив значення теми та зазначив, що Трамп підтримує обмеження на торгівлі акціями для державних службовців.

Венс наголосив, що ніхто не має права використовувати конфіденційну службову інформацію для операцій на ринку. Він додав, що найкращим прикладом вирішення цієї проблеми є повна законодавча заборона цього процесу, яку і запропонував запровадити президент.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що жоден американський президент не зробив більше для виживання України після російського вторгнення, ніж Дональд Трамп. Також він розкритикував європейські медіа за постійні закиди на адресу Сполучених Штатів.

За словами віцепрезидента США, саме Трамп відіграв ключову роль у тому, щоб Україна змогла вистояти після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном.