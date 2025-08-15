Головна Світ Політика
Трамп зустрівся з Путіним (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп зустрівся з Путіним (відео)

Путін і Трамп прямують на зустріч в одному авто

Президент США Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна на базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Коли Трамп і Путін зустрілися на злітно-посадковій смузі, над ними пролетіли американські військові літаки, серед яких були винищувачі та, судячи з усього, стелс-бомбардувальник B-2. Вони двічі обмінялися рукостисканням.

Путін і Трамп прямують на зустріч в одному авто. Такий крок є незвичайним, зауважує CNN. Коли Трамп хотів, щоб північнокорейський лідер Кім Чен Ин приєднався до нього в його автомобілі під час їхньої зустрічі в Сінгапурі в 2018 році, помічники відрадили його від цього.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

До слова, через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті.

Зауважимо, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».

