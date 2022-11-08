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Чи будуть завтра на Київщині екстрені відключення електрики – повідомлення ДТЕК

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи будуть завтра на Київщині екстрені відключення електрики – повідомлення ДТЕК
Відключення відбуватимуться згідно графіку
фото ілюстративне

У Київській області триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії

У понеділок, 9 листопада, в столиці України триватимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Світло почне зникати у жителів Київщини вже з 6-ої години ранку.

«Шановні клієнти! Завтра, 9 листопада, за розпорядженням НЕК Укренерго з 6 ранку триватимуть стабілізаційні відключення.

Робимо все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку, що розміщений на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Екстрених відключень не передбачається. Дякуємо вам за свідоме споживання електроенергії! Віримо в перемогу!» – йдеться у повідомленні.

Раніше Шмигаль розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електрикою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. 

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему. 

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Теги: електроенергія Київщина ДТЕК Укренерго

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