Із союзника у противники? Глава уряду Польщі закликав не обіцяти Україні нову допомогу

Дональд Туск заявив, що Варшава не відмовляється від підтримки Києва, однак закликав польську делегацію не брати на себе нових фінансових зобов'язань на саміті НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав членів польської делегації, які братимуть участь у саміті НАТО в Анкарі, утриматися від заяв про нову фінансову допомогу Україні. Водночас він наголосив, що Варшава й надалі підтримує Київ, але вважає, що союзники мають враховувати значні витрати Польщі на захист східного кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Посадовець звернувся до віцепрем'єр-міністра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, а також міністра закордонних справ Радослава Сікорського із проханням чітко представляти позицію польського уряду під час саміту НАТО. Польщу на заході також представлятиме президент Кароль Навроцький.

🇺🇦🇵🇱Прем'єр Польщі Туск напередодні саміту НАТО в Туреччині закликав польську делегацію «бути обережною в будь-яких заявах щодо подальшої фінансової підтримки» України



💬 «Не тому, що я вважаю, що Україна не потребує фінансової підтримки. Ми й надалі послідовно виступатимемо за… pic.twitter.com/vTTAbpYq4y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 3, 2026

Прем'єр Польщі зазначив, що саміт має визначити подальший розподіл відповідальності за оборону Європи та її фінансування. Водночас Туск наголосив, що Польща не змінює свого ставлення до підтримки України, однак не планує брати на себе додаткові фінансові зобов'язання.

«Я звертаюся тут до всієї делегації з проханням бути обережними з будь-якими заявами щодо чергової фінансової підтримки з боку Польщі, і не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки – я вважаю, що Польща має дуже великі зобов’язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу, і всі мають це врахувати», – заявив Туск.

Він також підкреслив, що Польща виконує ключову роль у захисті східного флангу НАТО та Європейського Союзу. «Україна бореться, але Польща несе (...) головний тягар захисту нашого кордону, а разом з цим – європейського кордону від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися по-особливому», – додав глава польського уряду.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на найближчому саміті НАТО Берлін виступатиме за нові фінансові зобов'язання європейських партнерів щодо підтримки України.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі країни Альянсу також домовлятимуться про нові контракти на виробництво та постачання озброєння на мільярди доларів, зокрема для України.