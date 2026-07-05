Конфлікт між Україною та Польщею: історик пояснив, чи є шанс на примирення

За словами Грицака, нині він не бачить достатньо зрілої політичної еліти ні в Україні, ні в Польщі

Вихід із чергового витка напруженості між двома країнами можливий, але є нюанси

Примирення між Україною та Польщею можливе лише за умови появи зрілих політичних еліт, які будуть готові до відповідального діалогу. Як інформує «Главком», таку думку на Новини.Live висловив історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

За словами Грицака, нині він не бачить достатньо зрілої політичної еліти ні в Україні, ні в Польщі.

На його думку, з українського боку проблемою є брак системності та експертності, а з польського – надмірна емоційність у питаннях історичної пам’яті.

«В умовах повномасштабної війни та спільної загрози з боку Росії українсько-польське примирення має стратегічне значення не лише для двох країн, а й для майбутнього всієї Європи», – додав він.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що отримав лист від третього президента України Віктора Ющенка. У ньому експрезидент закликав польського прем’єра спільно працювати над українсько-польськими відносинами.