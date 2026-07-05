Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні

Рішення міністра оборони Польщі було ухвалене після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском та з урахуванням суспільного інтересу

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки. Як інформує «Главком», відповідну заяву він оприлюднив на платформі Х.

Рішення ухвалене після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Крім того, польська Служба військової контррозвідки (SKW) розслідуватиме розкриття державної таємниці.

Процес передачі техніки Україні розпочав попередній уряд на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушом Блащаком. Про кожну передачу інформували президента – нині Кароля Навроцького, раніше – Анджея Дуду.

«Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і будь-які дії проти польського державного інтересу ставлять під загрозу безпеку польських громадян – пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це ми притягнемо до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів. У всіх своїх діях я завжди керуюся інтересами безпеки польських громадян», – заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Заява пролунала після того, як співголова партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак розповів, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

Нагадаємо, Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29 через зрив домовленостей щодо обміну військовими технологіями. Угода, яка передбачала постачання польських літаків в обмін на українські технології безпілотників, так і не набула чинності.

В уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.