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«Путін має номер Зеленського»: міністр закордонних справ Польщі розповів, від чого залежить завершення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Путін має номер Зеленського»: міністр закордонних справ Польщі розповів, від чого залежить завершення війни
На думку Сікорського, саме військовий тиск, а не дипломатичні декларації, змушував Москву переглядати свою політику
фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський назвав умову, за якої війна в Україні припиниться за один день

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що завершення війни проти України залежить виключно від волі російського диктатора Володимира Путіна. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю фламандській газеті De Morgen, яке цитує польське видання WP Wiadomości.

За словами очільника польської дипломатії, припинення бойових дій не потребує складних міжнародних домовленостей і може відбутися негайно, якщо відповідне рішення ухвалить Кремль.

«Якщо Путін буде готовий до миру, він може зателефонувати Володимиру Зеленському. Номер у нього є. Припинення вогню могло б набути чинності того ж дня. Але з якоїсь причини Путін не хоче миру», – наголосив Сікорський.

Очільник польського МЗС також заявив, що історичний досвід свідчить: внутрішні реформи в Росії та політичні поступки з боку влади відбувалися лише після невдач на полі бою.

Як приклади він навів поразку Російської імперії у війні з Японією 1905 року, виведення радянських військ з Афганістану наприкінці 1980-х років і завершення Холодної війни.

На думку Сікорського, саме військовий тиск, а не дипломатичні декларації, змушував Москву переглядати свою політику.

Під час інтерв’ю міністр також попередив союзників про загрози, які створює Росія для Польщі.

«Польща залишається головною ціллю російської гібридної війни», – підкреслив він.

За словами Сікорського, йдеться про масштабні кампанії дезінформації, кібератаки, а також спроби саботажу критичної інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інцидент із можливими диверсіями на залізниці, після якого влада країни ухвалила рішення про закриття російського консульства в Гданську.

Очільник польської дипломатії вкотре наголосив, що саме від рішення Кремля залежить, коли завершиться війна в Україні, а міжнародна спільнота повинна й надалі підтримувати Київ та посилювати тиск на Москву.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.

Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми.

За словами Пєскова, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ Збройним силам України покинути «російські регіони». При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

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Теги: конфлікт влада Володимир Зеленський путін війна міністр Польща росія

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