Росія готує операцію для розколу між Україною та Польщею: названо куратора

Російські спецслужби готують публікацію сфальсифікованих документів про Волинську трагедію

Російські спецслужби готують масштабну інформаційну операцію, метою якої є загострення відносин між Україною та Польщею. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише «Главком».

Як стало відомо, операцією особисто керує директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, який нині відповідає за російські інформаційно-психологічні операції, спрямовані на розкол між Києвом і Варшавою.

«Директор ФСБ РФ Бортніков зараз відповідає за інформаційні операції Росії, які націлені на розкол між Польщею та Україною», – зазначив Коваленко.

За інформацією ЦПД, 5 липня російські спецслужби планують оприлюднити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією.

За задумом Кремля, ця кампанія має спровокувати напруження в українсько-польських відносинах та посилити взаємну недовіру між суспільствами. Коваленко також повідомив, що російські державні медіа вже отримали завдання максимально поширювати ці матеріали та формувати навколо них інформаційний резонанс.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Такий варіант нібито розглядають в оточенні польського лідера на тлі загострення українсько-польських відносин.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.