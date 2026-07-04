Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія готує операцію для розколу між Україною та Польщею: названо куратора

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує операцію для розколу між Україною та Польщею: названо куратора
РФ планує інформаційну операцію проти України та Польщі
фото з відкритих джерел

Російські спецслужби готують публікацію сфальсифікованих документів про Волинську трагедію

Російські спецслужби готують масштабну інформаційну операцію, метою якої є загострення відносин між Україною та Польщею. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише «Главком».

Як стало відомо, операцією особисто керує директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, який нині відповідає за російські інформаційно-психологічні операції, спрямовані на розкол між Києвом і Варшавою.

«Директор ФСБ РФ Бортніков зараз відповідає за інформаційні операції Росії, які націлені на розкол між Польщею та Україною», – зазначив Коваленко.

За інформацією ЦПД, 5 липня російські спецслужби планують оприлюднити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією.

За задумом Кремля, ця кампанія має спровокувати напруження в українсько-польських відносинах та посилити взаємну недовіру між суспільствами. Коваленко також повідомив, що російські державні медіа вже отримали завдання максимально поширювати ці матеріали та формувати навколо них інформаційний резонанс.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Такий варіант нібито розглядають в оточенні польського лідера на тлі загострення українсько-польських відносин. 

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Читайте також:

Теги: конфлікт скандал Польща росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
1 липня, 15:16
Масштаби збитків уточнюються
Атака на підприємство «Роскосмосу» в Пензі: Генштаб розкрив деталі
1 липня, 10:58
Що міг вимагати Путін від Лукашенка?
Дводенні переговори Путін-Лукашенко. Про що не домовилися диктатори?
28 червня, 14:02
Російська атака забрала життя трьох людей
Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: троє загиблих, понад 20 поранених (оновлено)
23 червня, 14:17
Президент зробив заяву про російський політичний вплив на інші країни
Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС вплине на Путіна
9 червня, 08:58
Вільнюс хоче мати танки, дивізію для наступальних дій та значно збільшити армію
Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил
8 червня, 18:03
Загалом із початку цього року це вже четверта атака на нафтову інфраструктуру регіону
Удар по Новоросійську: горить найбільше нафтосховище Кавказу
8 червня, 04:40
В містах після вибухів зафіксовані пожежі
Дрони вдарили по окупованих Маріуполю й Алчевську
8 червня, 03:44
Путін побачив занепад впливу країн G7
Європа – джерело нового хаосу. Путін заговорив про новий світовий порядок
5 червня, 16:49

Політика

День незалежності США: чому американці майже не будують високих парканів
День незалежності США: чому американці майже не будують високих парканів
Росія готує операцію для розколу між Україною та Польщею: названо куратора
Росія готує операцію для розколу між Україною та Польщею: названо куратора
США: екстремальна спека паралізувала святкування до Дня незалежності
США: екстремальна спека паралізувала святкування до Дня незалежності
Трамп показав макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом
Трамп показав макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом
У Санкт-Петербурзі дрони уразили один із найбільших нафтотерміналів Балтики
У Санкт-Петербурзі дрони уразили один із найбільших нафтотерміналів Балтики
250 років незалежності США: як Америка стала однією з найвпливовіших держав світу
250 років незалежності США: як Америка стала однією з найвпливовіших держав світу

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua