Сибіга запропонував Польщі план виходу з дипломатичної кризи

Київ закликав відкласти емоції, активізувати діалог між дипломатами, істориками та релігійними діячами, щоб не допустити подальшого загострення відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі у Варшаві з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським запропонував комплекс антикризових заходів для зниження напруги у двосторонніх відносинах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця.

Економічне партнерство та підтримка України

За словами Сибіги, запропонований пакет передбачає започаткування регулярних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Польщі, проведення зустрічі істориків, які брали участь у польсько-українському конгресі у травні, а також залучення релігійних лідерів обох держав до двостороннього діалогу.

Міністр зазначив, що за останні півтора року Київ і Варшава досягли суттєвого прогресу у врегулюванні чутливих питань історичної пам'яті.

«Ексгумації було відновлено, а робота історичного конгресу продовжилася. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту», – наголосив Сибіга.

Міністр також підкреслив, що Україна поважає історію інших народів і очікує такого ж ставлення до власної історії та незалежності.

«Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності», – заявив глава української дипломатії.

Окрему увагу сторони приділили економічному співробітництву. Зокрема, йшлося про участь польського бізнесу у проєктах із відбудови України та підсумки Конференції з відновлення, що відбулася у Гданську.

Сибіга також подякував польській владі за оперативну реакцію на випадки проявів ненависті та ксенофобії щодо українців у Польщі.

Діалог як основа українсько-польських відносин

Підбиваючи підсумки переговорів, глава МЗС України наголосив на необхідності зберігати діалог між двома країнами. «Наша справа як дипломатів підтримувати діалог та задіювати весь дипломатичний інструментарій для вирішення проблем. Час відкласти емоції убік. Україна веде екзистенційну боротьбу за підтримки наших союзників і партнерів. Маємо достатньо мудрості, уроків зі спільної історії та політичної волі, аби зупинити оплески в Москві, яка тішиться зростанню напруги між двома найближчими сусідами. Історія нам не пробачить, якщо цей шанс буде змарновано», – заявив Сибіга.

У польському Міністерстві закордонних справ повідомили, що ключовими темами переговорів стали необхідність деескалації емоцій у двосторонніх відносинах, продовження військової співпраці та розвиток економічних зв'язків.

У Варшаві також наголосили на спільному прагненні розвивати історичний діалог, заснований на правді та взаємній повазі. У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що позитивним прикладом такого підходу є відновлення ексгумаційних робіт та надання нових дозволів на пошукові роботи.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні саміту НАТО закликав членів польської делегації утриматися від заяв про нову фінансову допомогу Україні, наголосивши, що Варшава продовжує підтримувати Київ, але очікує справедливішого розподілу безпекових і фінансових зобов'язань між союзниками.