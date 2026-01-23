Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією
У Кремлі пройшла зустріч російської переговірної групи на чолі з диктатором Володимиром Путіним з американською делегацією
фото: ТАСС

Дмітрієв назвав американських представників миротворцями

У Кремлі пройшла зустріч російської переговірної групи на чолі з диктатором Володимиром Путіним з американською делегацією. Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв прокоментував переговори на своїй сторінці в Х, пише «Главком».

Дмітрієв заявив, що переговори стали «важливою дискусією між Росією та США», а американських представників назвав миротворцями.

«У Кремлі відбулася важлива дискусія між Росією та США. Президент Путін прийняв миротворців Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера та Джоша Грюнбаума. Також у ній брали участь помічник президента Юрій Ушаков та я», – написав він.

Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошом Грюнбаумом. 

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним.

У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Подробиці зустрічі поки не розголошуються.

Читайте також:

Теги: путін переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди
«Або продовження війни, або...» Зеленський розказав про найскладніший пункт мирної угоди
24 грудня, 2025, 10:50
Глава держави наголосив, що 24/7 триває робота, щоб зробити всі кроки для завершення війни реалістичними та ефективними
«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати». Зеленський розповів про перемовини з посланцями Трампа
25 грудня, 2025, 18:27
Державний месенджер Max стає інструментом примусу та контролю в РФ
Путін змушує громадян переходити на контрольований месенджер Max
30 грудня, 2025, 16:18
Путін неодноразово згадував так звану «спеціальну військову операцію»
Ні слова про мир. Путін у новорічному зверненні закликав росіян «забезпечити перемогу»
31 грудня, 2025, 23:29
Глава держави підкреслив, що Україна відчуває гостру потребу в засобах захисту неба
Постачання зброї. Президент прокоментував поточну ситуацію з допомогою та виробництвом українських ракет
24 грудня, 2025, 10:28
Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
24 грудня, 2025, 11:19
За словами аналітиків, посилення економічного тиску залишається критично важливим для зміни планів Путіна
Що змусить Путіна піти на поступки? ISW проаналізував економічну ситуацію в Росії
13 сiчня, 12:02
Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради Миру
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
20 сiчня, 09:39
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
24 грудня, 2025, 11:03

Політика

Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі
Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
Переговори США та Росії у Кремлі: перші заяви
Переговори США та Росії у Кремлі: перші заяви
Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією
Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією
У Кремлі закінчились переговори Путіна з американськими посланцями
У Кремлі закінчились переговори Путіна з американськими посланцями
Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі щодо Гренландії
Європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі щодо Гренландії

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua