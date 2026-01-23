Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією

У Кремлі пройшла зустріч російської переговірної групи на чолі з диктатором Володимиром Путіним з американською делегацією

Дмітрієв назвав американських представників миротворцями

У Кремлі пройшла зустріч російської переговірної групи на чолі з диктатором Володимиром Путіним з американською делегацією. Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв прокоментував переговори на своїй сторінці в Х, пише «Главком».

Дмітрієв заявив, що переговори стали «важливою дискусією між Росією та США», а американських представників назвав миротворцями.

«У Кремлі відбулася важлива дискусія між Росією та США. Президент Путін прийняв миротворців Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера та Джоша Грюнбаума. Також у ній брали участь помічник президента Юрій Ушаков та я», – написав він.

Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошом Грюнбаумом.

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним.

У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Подробиці зустрічі поки не розголошуються.