Путінський переговірник прокоментував зустріч з американською делегацією
Дмітрієв назвав американських представників миротворцями
У Кремлі пройшла зустріч російської переговірної групи на чолі з диктатором Володимиром Путіним з американською делегацією. Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв прокоментував переговори на своїй сторінці в Х, пише «Главком».
Дмітрієв заявив, що переговори стали «важливою дискусією між Росією та США», а американських представників назвав миротворцями.
«У Кремлі відбулася важлива дискусія між Росією та США. Президент Путін прийняв миротворців Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера та Джоша Грюнбаума. Також у ній брали участь помічник президента Юрій Ушаков та я», – написав він.
Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошом Грюнбаумом.
Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним.
У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Подробиці зустрічі поки не розголошуються.
