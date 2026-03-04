Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News

Тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану

Деякі курдські організації ведуть партизанську боротьбу проти Ірану

Іракські курдські сили розпочали наземний наступ на територію Ірану. Про це повідомляє журналістка Fox News із посиланням на власні джерела, пише «Главком».

За даними телеканалу, тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану. Інформація поки що не підтверджена офіційно.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підтримки антиіранських сил у регіоні, зокрема курдських угруповань, які діють біля ірано-іракського кордону.

За даними Fox News, американські політики контактували з курдськими лідерами Іраку, які мають значні збройні формування поблизу кордону з Іраном.

Курдські збройні угруповання роками діють у прикордонних районах Ірану та Іраку. Зокрема, йдеться про організації, які виступають проти влади Ірану та періодично вступають у збройні сутички з іранськими силовими структурами.

