Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News
Тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану
фото з відкритих джерел

Деякі курдські організації ведуть партизанську боротьбу проти Ірану

Іракські курдські сили розпочали наземний наступ на територію Ірану. Про це повідомляє журналістка Fox News із посиланням на власні джерела, пише «Главком».

За даними телеканалу, тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану. Інформація поки що не підтверджена офіційно.

Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News фото 1

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підтримки антиіранських сил у регіоні, зокрема курдських угруповань, які діють біля ірано-іракського кордону.

За даними Fox News, американські політики контактували з курдськими лідерами Іраку, які мають значні збройні формування поблизу кордону з Іраном.

Курдські збройні угруповання роками діють у прикордонних районах Ірану та Іраку. Зокрема, йдеться про організації, які виступають проти влади Ірану та періодично вступають у збройні сутички з іранськими силовими структурами.

Нагадаємо, у всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність.

Читайте також:

Теги: Ірак Іран курди наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення Лондона вплинуло на плани США щодо операції проти Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
20 лютого, 17:05
У 2025 році РФ змогла захопити менш як 1% території України, попри інтенсивні бойові дії
Наступ росіян на фронті уповільнився. Аналітики повідомили причини
26 лютого, 05:23
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
Іран оголосив про смерть верховного лідера Алі Хаменеї
1 березня, 03:53
В Ірані підтвердили загибель начальника Генштабу ЗС
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
1 березня, 11:26
Лондон вивів дипломатів з Ірану через безпекову ситуацію
Британія вивела персонал посольства з Ірану
27 лютого, 17:47
Ізраїль атакував Іран
Ізраїль скасував всі спортивні та культурні заходи через війну в Ірані
28 лютого, 16:19
Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
3 березня, 15:00
Кіпр ініціює взаємодію з європейськими партнерами, зосереджуючись на посиленні спроможностей у сфері протиповітряної оборони
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
3 березня, 11:37
Ціни на пшеницю за останній тиждень продемонстрували стрімке зростання
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
3 березня, 20:58

Політика

Іран пригрозив ударом по ядерному об'єкту Ізраїлю
Іран пригрозив ударом по ядерному об'єкту Ізраїлю
Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану
Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану
Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News
Іракські курди почали наземний наступ на Іран – Fox News
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua