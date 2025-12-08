Переговори України та США: Умєров розкрив деталі

Умєров: Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що першочерговою задачею української делегації на переговорах було отримати всю інформацію про діалог США та РФ в Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«Кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вдячний за конструктивну роботу», – йдеться у повідомленні.

Умєров додав: «Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно. Слава Україні!».

Нагадаємо, у США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні.

Як повідомлялося, у Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій. Із українського боку у перемовинах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.