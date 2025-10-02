Перехопленя флотилії з Гретою Тунберг: Колумбія розриває дипломатичні зв'язки з Ізраїлем

Колумбія висилає ізраїльських дипломатів та скасовує торгову угоду через затримання своїх громадян

Президент Колумбії Густаво Петро оголосив про вислання всієї ізраїльської дипломатичної делегації з країни, а також про негайне скасування угоди про вільну торгівлю між Колумбією та Ізраїлем. Це рішення стало відповіддю на повідомлення про затримання ізраїльськими військовими двох громадян Колумбії, які перебували у складі флотилії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лідер Колумбії Густаво Петро, відомий своїми лівими поглядами, зробив заяву у соціальній мережі X: «Якщо ця інформація правдива, то Нетаньягу скоїв новий міжнародний злочин», – написав він, посилаючись на заяву Глобальної флотилії Сумуд про затримання колумбійців.

Ізраїль, зі свого боку, заперечує всі звинувачення у скоєнні воєнних злочинів, включно з геноцидом у Газі.

Вислання дипломатів та скасування торгової угоди є найбільш різкими кроками, які Колумбія здійснила у відповідь на близькосхідний конфлікт та дії Ізраїлю.

Як відомо, ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах. Члени грецької організації «Марш до Гази», зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден «були викрадені Ізраїлем». За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Серед пасажирів флотилії була також відома шведська активістка Грета Тунберг, яка, за повідомленням Міністерства закордонних справ Ізраїлю, перебуває в безпеці. У заяві міністерства йдеться, що після перехоплення пасажирів флотилії перевезли до ізраїльського порту.

Нагадаємо, ведська активістка Грета Тунберг оголосила про нову ініціативу під назвою «Глобальна флотилія Сумуд» (Global Flotilla of Sumud), спрямовану на прорив, як вона заявляє, «незаконної ізраїльської блокади Гази».

Раніше повідомлялось, що флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, не змогла дістатися до Гази через шторм.