Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)
Авіаудари вразили багатоповерхову будівлю під назвою Мекка в районі Південного Риму в місті Газа
фото: AA

ХАМАС використовував 16-поверховий хмарочос «Мекка»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по 16-поверховій вежі «Мекка» в місті Газа та зруйнувала її. ЦАХАЛ заявив, що найвища вежа в районі Таль-аль-Хава використовувалася бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ynetnews.

У неділю ввечері ізраїльські ракети повністю знищили житловий хмарочос. Перед нанесенням удару ізраїльські військові оголосили попередження про евакуацію, оскільки будівля слугувала притулком для сотень переміщених палестинців на обложеній території.

Вежа «Мекка» приєднується до зростаючого списку висотних споруд, знесених під час триваючої військової кампанії в секторі Газа.

Зазначається, що цей удар повторює серію ізраїльських атак на визначні будівлі в місті Газа. Зокрема, 15 вересня була зруйнована 20-поверхова вежа Аль-Гафрі, яка до знесення була відома як найвища будівля в місті.

Майже одночасно з атакою на Газу, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї, що належать угрупованню «Хезболла», у селі Кафр-аль-Джармак на півдні Лівану. Вибухи від ударів були чутні по всьому північному Ізраїлю.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю турецького лідера для Fox News.

На запитання ведучого «Чи вважаєте ви те, що відбувається в Газі, геноцидом?», Ердоган відповів: «Інакше це неможливо пояснити. Це повноцінний геноцид. Винуватцем цього геноциду є Нетаньягу».

Президент наголосив, що «неправильно покладати всю відповідальність лише на ХАМАС». Він звинуватив ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньягу у вбивстві «десятків тисяч людей». «Нетаньяху безжально вбив десятки тисяч людей під час цього геноциду. Ми, Туреччина, повністю виступаємо проти цього геноциду», – заявив президент Ердоган.

Ердоган зазначив, що у своїх виступах часто показує фотографії, що відображають ситуацію в Газі у зв'язку з ударами Ізраїлю. 

Теги: Ізраїль сектор Гази армія

