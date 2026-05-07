США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News

Станом на 7 травня між США та Іраном триває перемир'я

Іранські інформаційні агенства повідомляють про вибухи

США завдали ударів по території Ірану, зокрема по портах Кешм і Бандар-Аббас, однак у Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення війни. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на Fox News та високопоставленого американського чиновника, передає «Главком».

Повідомляється, що американські сили атакували іранські об’єкти, а іранське агентство Mehr повідомило про активацію систем протиповітряної оборони у західному Тегерані після появи інформації про удари.

Як повідомлялось, Сполучені Штати тримають у повній бойовій готовності понад 50 тис. військових для ударів по Ірану, попри суперечливі сигнали Вашингтона про статус військової кампанії.

Нагадаємо, збройна кампанія «Епічна лють», ініційована США та Ізраїлем 28 лютого, кардинально змінила ситуацію на Близькому Сході. Вже у першу добу операції з’явилися дані про ліквідацію верховного керівника Ірану Алі Хаменеї, що підкреслило рішучість Білого дому повністю демонтувати ядерний комплекс Тегерана.

У відповідь на агресію іранські сили масовано атакували дронами американські об'єкти в Бахрейні, ОАЕ, Катарі, Кувейті та Йорданії. Географія конфлікту поширилася навіть на Кіпр, де під ударом опинилася база Великої Британії, що змусило Італію та Іспанію терміново відправити підкріплення до грецького флоту.

Наразі адміністрація Дональда Трампа оголосила Конгресу про тимчасове припинення вогню через вичерпання 60-денного юридичного терміну на ведення війни без санкції законодавців.

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойова операція, розпочата в лютому проти Ірану, завершилася.