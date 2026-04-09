Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua

фото: Getty Images

Глава Білого дому пообіцяв Тегерану «стрілянину», якщо умови угоди не будуть виконані

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські кораблі та війська залишатимуться навколо Ірану, «доки не буде повністю досягнено справжньої угоди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

«Усі американські кораблі, літаки та військовий персонал, а також додаткові боєприпаси, озброєння та все інше, що є доцільним і необхідним для рішучого переслідування та знищення ворога, який вже зазнав значних втрат, залишатимуться на своїх позиціях в Ірані та навколо нього доти, доки досягнута реальна угода не буде повністю виконана», – написав він.

Американський лідер наголосив, що якщо з будь-якої причини угода не буде реалізована тоді розпочнеться «стрілянина більша, краща та сильніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив раніше».

«Це було домовлено давно, і попри всю фальшиву риторику, що стверджує протилежне, – ніякої ядерної зброї, а протока Ормуз буде відкритою та безпечною. Тим часом наші чудові збройні сили готуються та відпочивають, насправді з нетерпінням чекаючи на своє наступне завоювання. Америка повернулася!» – написав глава Білого дому.

Нагадаємо, адміністрація президента США визначила питання високозбагаченого урану в Ірані як один із ключових пріоритетів напередодні нового етапу переговорів. Речниця Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що для Дональда Трампа припинення збагачення урану є принциповою позицією, якої він планує суворо дотримуватися. В американській адміністрації висловлюють сподівання, що розв'язати цю проблему вдасться за допомогою дипломатичних інструментів.

Як повідомлялося, США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами.

Раніше стало відомо, що Іран зупинив рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку та попередив про можливий вихід із перемир’я зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану.

