Зеленський зустрівся з очільником Кіпрської православної церкви
Володимир Зеленський поінформував блаженнішого Георгія про зусилля України та країн-партнерів для досягнення миру
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Кіпрської православної церкви блаженнішим Георгієм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.
Глава держави поінформував архієпископа про мирні переговори для закінчення війни. Він також закликав священнослужителя допомогти Україні відновити релігійні об’єкти, які постраждали від російської агресії.
🇺🇦 🇨🇾 Зеленський зустрівся з предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм pic.twitter.com/FbBEZzd5ys— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2026
«І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об’єктів. Закликав предстоятеля церкви Кіпру підтримати нас у цих напрямах», – розповів Зеленський.
Крім того, президент запросив предстоятеля Кіпрської православної церкви до України з візитом. Архієпископ подякував за запрошення та запевнив у готовності приїхати до Києва.
Як відомо, церква Кіпру визнала ПЦУ ще в листопаді 2020 року. Вона стала третьою після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, яка визнала ПЦУ. Проте рішення про визнання стало для її предстоятеля Хризостома ІІ непростим, адже у церкві Кіпру було велике проросійське лобі. Тоді повідомляли про близько 4-5 єпископів, які противились визнанню автокефальної української церкви. Серед них одним з найвпливовішим називали саме митрополита Лімасольского Афанасія.
Обраний у 2023 році новий глава церкви Кіпру підтримав рішення свого попередника щодо визнання автокефальної Православної церкви України.
До слова, 1 січня 2026 року Кіпр розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Данію. Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 1 липня. Відтепер він організовуватиме засідання Ради ЄС та головуватиме на них, формуватиме порядок денний і визначатиме пріоритети.
