Зеленський зустрівся з очільником Кіпрської православної церкви

Володимир Зеленський поінформував блаженнішого Георгія про зусилля України та країн-партнерів для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Кіпрської православної церкви блаженнішим Георгієм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави поінформував архієпископа про мирні переговори для закінчення війни. Він також закликав священнослужителя допомогти Україні відновити релігійні об’єкти, які постраждали від російської агресії.

«І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об’єктів. Закликав предстоятеля церкви Кіпру підтримати нас у цих напрямах», – розповів Зеленський.

Крім того, президент запросив предстоятеля Кіпрської православної церкви до України з візитом. Архієпископ подякував за запрошення та запевнив у готовності приїхати до Києва.

Як відомо, церква Кіпру визнала ПЦУ ще в листопаді 2020 року. Вона стала третьою після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, яка визнала ПЦУ. Проте рішення про визнання стало для її предстоятеля Хризостома ІІ непростим, адже у церкві Кіпру було велике проросійське лобі. Тоді повідомляли про близько 4-5 єпископів, які противились визнанню автокефальної української церкви. Серед них одним з найвпливовішим називали саме митрополита Лімасольского Афанасія.

Обраний у 2023 році новий глава церкви Кіпру підтримав рішення свого попередника щодо визнання автокефальної Православної церкви України.

До слова, 1 січня 2026 року Кіпр розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Данію. Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 1 липня. Відтепер він організовуватиме засідання Ради ЄС та головуватиме на них, формуватиме порядок денний і визначатиме пріоритети.