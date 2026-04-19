Петер Мадяр вимагає провести перевибори на одному з округів

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, звинувачує «Фідес» у фальсифікації виборів через використання «двійника»

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр виступив із різкою заявою, у якій відмовився визнавати результати виборів у другому виборчому окрузі повіту Ваш. За його словами, представник правлячої партії «Фідес» Петер Аг отримав депутатський мандат шляхом відвертого шахрайства та маніпуляцій. Про це пише «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

Головним інструментом фальсифікації Мадяр називає використання кандидата-двійника – повного тезки опозиціонера, якого «Фідес» нібито виставила для введення виборців в оману. Політик наголошує, що цей кандидат навіть не проживає у вказаному окрузі та відкрито відвідує заходи провладної партії. «Технічний» кандидат отримав 909 голосів, тоді як представниця опозиційної партії «Тіса» Вікторія Стромпова програла провладному опоненту лише 258 голосів.

Петер Мадяр порівняв такі методи з «цинічною російською тактикою» і заявив, що це зловживання є одним із найбільш кричущих в історії «Фідес». Він також нагадав, що правоохоронці ще 9 квітня розпочали кримінальне провадження за фактом імовірних порушень виборчого законодавства. Наразі опозиція вимагає скасування результатів голосування та проведення нових, чесних виборів у цьому окрузі.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.