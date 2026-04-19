Головна Світ Політика
search button user button menu button

Петер Мадяр вимагає провести перевибори на одному з округів

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, звинувачує «Фідес» у фальсифікації виборів через використання «двійника»

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр виступив із різкою заявою, у якій відмовився визнавати результати виборів у другому виборчому окрузі повіту Ваш. За його словами, представник правлячої партії «Фідес» Петер Аг отримав депутатський мандат шляхом відвертого шахрайства та маніпуляцій. Про це пише «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

Головним інструментом фальсифікації Мадяр називає використання кандидата-двійника – повного тезки опозиціонера, якого «Фідес» нібито виставила для введення виборців в оману. Політик наголошує, що цей кандидат навіть не проживає у вказаному окрузі та відкрито відвідує заходи провладної партії. «Технічний» кандидат отримав 909 голосів, тоді як представниця опозиційної партії «Тіса» Вікторія Стромпова програла провладному опоненту лише 258 голосів.

Петер Мадяр порівняв такі методи з «цинічною російською тактикою» і заявив, що це зловживання є одним із найбільш кричущих в історії «Фідес». Він також нагадав, що правоохоронці ще 9 квітня розпочали кримінальне провадження за фактом імовірних порушень виборчого законодавства. Наразі опозиція вимагає скасування результатів голосування та проведення нових, чесних виборів у цьому окрузі.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Теги: вибори Петер Мадяр Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua