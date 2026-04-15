Мадяр висміяв Орбана, побачивши його з газетою на балконі (відео)

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр під час зустрічі із президентом Тамашем Шуйоком помітили на терасі Віктора Орбана

Переможець парламентських виборів в Угорщині, лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр оприлюднив курйозне відео зі своєї зустрічі з президентом країни Тамашем Шуйоком. Під час прогулянки терасою президентського палацу політики заскочили прем'єр-міністра Віктора Орбана у його резиденції, інформує «Главком».

Мадяр показав відео, як він разом із президентом Угорщини стоїть на терасі палацу Шандора, і звідти видно Віктора Орбана, який читає газету на балконі Кармелітського монастиря – офіційної резиденції прем'єр-міністра.

Побачивши Орбана, Мадяр почав сипати жартами.

«Як ви думаєте, що читає Віктор Орбан? a) Свою прощальну промову; b) Nemzeti Sport; c) Cьогоднішню заяву американського президента Дональда Трампа?» – пожартував Мадяр.

«Главком» писав, що після завершення виборчого процесу в Угорщині розпочалося виведення військових підрозділів, які були залучені до охорони об'єктів критичної інфраструктури. Наказ про це віддав начальник Генерального штабу Збройних сил Угорщини.

Зауважимо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов.