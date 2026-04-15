Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мадяр висміяв Орбана, побачивши його з газетою на балконі (відео)

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Віктор Орбан на балконі щось читає
фото: скрин з відео

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр під час зустрічі із президентом Тамашем Шуйоком помітили на терасі Віктора Орбана

Переможець парламентських виборів в Угорщині, лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр оприлюднив курйозне відео зі своєї зустрічі з президентом країни Тамашем Шуйоком. Під час прогулянки терасою президентського палацу політики заскочили прем'єр-міністра Віктора Орбана у його резиденції, інформує «Главком».

Мадяр показав відео, як він разом із президентом Угорщини стоїть на терасі палацу Шандора, і звідти видно Віктора Орбана, який читає газету на балконі Кармелітського монастиря – офіційної резиденції прем'єр-міністра.

Побачивши Орбана, Мадяр почав сипати жартами.

«Як ви думаєте, що читає Віктор Орбан? a) Свою прощальну промову; b) Nemzeti Sport; c) Cьогоднішню заяву американського президента Дональда Трампа?» – пожартував Мадяр.

«Главком» писав, що після завершення виборчого процесу в Угорщині розпочалося виведення військових підрозділів, які були залучені до охорони об'єктів критичної інфраструктури. Наказ про це віддав начальник Генерального штабу Збройних сил Угорщини.

Зауважимо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут. 

Нагадаємо, що Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов. 

Теги: Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua