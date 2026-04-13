Друзі Орбана відреагували на поразку і звинуватили ЄС у втручанні

glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: orbanviktor/Facebook

Група «Патріоти за Європу» підтримала Фідес і розкритикувала Єврокомісію та ЄНП

Політична група «Патріоти за Європу» у Європарламенті після поразки Віктора Орбана на виборах виступила із заявою на його підтримку та звинуватила європейські інституції у втручанні. Як повідомляє «Главком», відповідну заяву об’єднання опублікувало 13 квітня, коли вже стали відомі результати парламентських виборів в Угорщині.

У документі представники групи висловили підтримку партії «Фідес» та самому Віктору Орбану, наголосивши на важливості захисту національного суверенітету і консервативних цінностей у Європі.

«Група відзначає роль Орбана й «Фідес» як ключових представників демократичного самовизначення і традиційних європейських цінностей у ЄС та відзначає поточний розвиток політичних подій як невдачу для сил, які просувають цей курс», – йдеться у тексті заяви.

Окремо в документі розкритикували найбільшу політичну силу Європарламенту – «Європейську народну партію». Автори заяви вважають, що вона демонструє «все більшу близькість до лівих сил», що, на їхню думку, є відступом від традиційних правоцентристських принципів.

Також «Патріоти за Європу» висловили занепокоєння через можливе втручання Єврокомісії у внутрішні політичні процеси держав-членів.

«Патріоти за Європу» також висловлюють занепокоєння щодо втручання з боку Єврокомісії у національні політичні процеси, оскільки це ризикує підірвати довіру до європейських інституцій і чесність демократичного ухвалення рішень», – додають у заяві.

Попри поразку Орбана, у групі заявили про збереження політичної єдності та намір і надалі відстоювати свої позиції на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини. 

