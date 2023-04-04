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ЗМІ назвали ще одну країну, яку підозрюють у підривах «Північних потоків»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ назвали ще одну країну, яку підозрюють у підривах «Північних потоків»
фото: AFP/East News

Польща мала мотив до диверсії: країна була серед найбільших критиків «Північних потоків» ще з моменту їхнього створення

Серед імовірних організаторів вибухів на російських газопроводах «Північні потоки» у Балтійському морі, окрім України, могла бути й Польща. Про це пише The Washington Post.

Журналісти згадали німецьке розслідування про вибухи і роль у них судна «Андромеда», яке, як раніше писали ЗМІ, було орендоване в польської компанії, яка належить двом українцям.

«Базуючись на початкових висновках Німеччини, офіційні особи шепочуться про потенційну причетність польського або українського уряду до нападу», – ідеться в публікації.

Видання зазначає, що на думку деяких посадовців, Польщі мала мотив, враховуючи, що вона була одним із найзапекліших критиків проєкту «Північний потік» ще з моменту його початку наприкінці 1990-х років. Тоді Польща попереджала, що трубопроводи, прокладені з західної частини Росії до Німеччини, зроблять Європу залежною від Кремля.

Радник президента Польщі з питань зовнішньої політики Марцін Пшидач в інтерв'ю виданню закликав до обережності у висновках. Він погодився, що «Андромеда» може бути основою у розслідуванні диверсії, але вважає, що цю зачіпку могла підлаштувати РФ.

«Це може бути російська гра. Польща не має нічого спільного з цим», – наголосив він.

Польські експосадовці не під запис сказали The Washington Post, що попри рішучу опозицію «Північному потоку» та підтримку України, Варшава навряд чи вдалася б до диверсії, яка може призвести до розколу проукраїнського альянсу на Заході.

Як повідомлялося, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

До слова, російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН відхилила запит Росії щодо розслідування силами Організації Об’єднаних Націй вибухів, що сталися на газопроводі Nord Stream у Балтійському морі. 

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що довіряє розслідуванню щодо вибухів на газогонах Nord Stream, які проводить Швеція, Данія та Німеччина.

Читайте також: Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
Теги: Польща розслідування Північний потік

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