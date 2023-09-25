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Між Німеччиною та Італією розгорівся скандал через біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Між Німеччиною та Італією розгорівся скандал через біженців
Німеччина вирішила фінансово допомогти мігрантам і обурила Італію
фото з відкритих джерел

Берлін фінансуватиме італійські неурядові організації, які надають допомогу мігрантам

Влада Італії висловила протест уряду Німеччини після повідомлень про виділення офіційним Берліном фінансової допомоги неурядовим організаціям, які надають підтримку мігрантам, які прибувають до середземноморської країни, повідомив журнал Der Spiegel.

«Берлін поводиться так, ніби не знає, що тим самим він втягує в неприємності країну, з якою теоретично дружить», – заявив міністр оборони Італії Гуідо Крозетто. «Це їхня відповідь на наше прохання про допомогу? Ми не поводилися так, коли Ангела Меркель переконувала ЄС інвестувати мільярди євро в Туреччину, щоб запобігти прибуттям біженців з Близького Сходу до Німеччини», – продовжував глава відомства.

Політик також зазначив, що характерною рисою поведінки як ЄС, так і Німеччини в галузі міграційної політики є переважання «ідеології певного лівого крила, яке не бере до уваги наслідки своїх теорій для людей». «Це Європа, яка часто помиляється у виборі стратегії або часу», – резюмував він. Протест найбільшої урядової фракції «Брати Італії», яку представляє Крозетто, також підтримала партія «Ліга», молодший партнер правлячої коаліції.

Міжурядовий скандал виник на тлі резолюції влади Німеччини, відповідно до якої офіційний Берлін фінансуватиме італійські неурядові організації, які надають допомогу мігрантам. Уряд у Римі заявив, розцінюватиме цю підтримку як «втручання у внутрішні справи Італії». Перші транші у розмірі від 400 тис. до 800 тис. євро мають бути направлені «найближчим часом», повідомило раніше МЗС ФРН. Гроші призначені, в тому числі, організації SOS Humanity, яка займається порятунком мігрантів на морі.

Проблема міграції, а також діяльності німецьких неурядових організацій в середземноморської республіці давно є джерелом напруженості у відносинах між Римом і Берліном. Ситуація посилилася після приходу до влади в Італії коаліції правоцентристських партій на чолі з прем'єркою країни Джорджа Мелоні.

Під час передвиборчої кампанії Мелоні обіцяла вжити заходів щодо скорочення кількості мігрантів, які прибувають до Італії морем.

Примітно, що рішення влади ФРН про виділення фінансування некомерційним організаціям, які допомагають мігрантам в Італії, було ухвалено одночасно з публікацією компанією Civey результатів опитувань щодо ставлення німців до дій офіційного Берліна. Згідно з дослідженням, більше 82% громадян Німеччини не вірять, що влада Німеччини зможе вирішити проблему міграційної кризи.

Нагадаємо, нещодавно Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції. Італійський уряд збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції. Таке рішення стало посиленням існуючої досі практики, яка дозволяла більшості людей вільно переміщатися територією країни.

Прем'єрка Мелоні оголосила у відеозверненні, що в міграційній ситуації потрібні надзвичайні заходи. Згідно з новим рішенням, нелегально прибулі розміщуються у закритих таборах. Із шести місяців – терміну, який діяв досі, їм можуть збільшити термін утримання під вартою спочатку до одного року, а згодом до вісімнадцяти місяців.

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Теги: міністр влада Берлін фінансування скандал протест мігранти Італія Європа біженці

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