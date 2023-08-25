Після смерті Пригожина Путіну залишилось недовго: британський парламентар пояснив чому
Еллвуд не згодний з думкою тих аналітиків, які вважають, що після ліквідації Пригожина головна загроза для Путіна зникла і він може посилитись
Після смерті очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина дні російського президента Володимира Путіна «дуже сильно злічені». Путін керує через страх, а не лояльність. Тому його змінять. Про це сказав голова парламентського комітету Великої Британії з питань оборони Тобіас Еллвуд, передає Sky News.
Еллвуд не згодний з думкою тих аналітиків, які вважають, що після ліквідації Пригожина головна загроза для Путіна зникла і він може посилитись. – «Усунення інодумців у таких масштабах, як зараз робить Путін, свідчить про те, що його довіра до найближчого оточення зникла».
Зазначається, що російські олігархи та еліта більше не бачать у Путіні надійного гаранта свого статусу.
«Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він підняв завісу над тим, наскільки погано йшло вторгнення Путіна до України»,, – наголосив парламентар.
Також Еллвуд додає, що Путін зараз глибоко принижений на багатьох фронтах. «Вагнер» був одним з небагатьох компетентних бойових підрозділів окупантів. Зараз цього немає.
«Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується. Я підозрюю, що його замінять. Можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений. Я підозрюю, що дні Путіна дуже сильно злічені», – підсумував він.
Раніше заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, кого Путін може прибрати наступним.
Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.
На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.
Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.
Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.
Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.
До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.
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