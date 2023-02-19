Прем'єрка Італії відвідає Київ: названо дату
Перед візитом до України Мелоні заїде до Польщі
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Україну та оголосить про новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє італійське видання Il Fatto Quotidiano.
Перед візитом до Києва Мелоні приїде до Польщі, де зустрінеться з прем'єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.
Зазначається, що у Києві прем'єр Італії проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що під час свого візиту Мелоні оголосить про новий пакет військової допомоги, зокрема про надання разом з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.
ЗМІ не називають інші деталі пакета допомоги. Проте вже відомо, що Італія не буде надавати Україні танки, оскільки має невелику їх кількість в арсеналі. Також Мелоні не буде обговорювати можливість передачі Україні винищувачів F-16.
Як відомо, нещодавно колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. «(Зеленському – ред.) було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і всього цього не сталося б. Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно», – сказав Берлусконі журналістам. Вітчизняне МЗС прореагувало на ці слова, заявивши, що Берлусконі поширює російську пропаганду і намагається «цілувати руки» президента Росії Володимира Путіна.
Тим часом нинішня очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні неодноразово підкреслювала, що її країна продовжує твердо підтримувати Україну. А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто днями прокоментував можливе посилення наступу російських окупантів. «Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки», – наголосив він.
Коментарі — 0