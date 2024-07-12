Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ

CNN повідомляло, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера

Німецька влада серйозно сприйняла інформацію американської розвідки про плани вбивства генерального директора збройного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак, Росія не зможе залякати Німеччину. Про це заявила очільниця міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, пише Reuters.

Агентство нагадує, що змова щодо вбивства Паппергера, який підтримує відправку зброї до України, була одним із серії російських планів вбити керівників оборонної промисловості по всій Європі. Ці плани стали відомі американській розвідці, яка терміново повідомила про це своїх німецьких колег.

«Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині», – сказала Ненсі Фезер.

Зокрема, пресслужба Rheinmetall прямо не підтвердила інформацію про наміри про вбивство. Однак у своїй заяві німецький виробник зброї зазначив, що «завжди вживаються необхідні заходи» для забезпечення безпеки після регулярних консультацій з органами безпеки.

Натомість Кремль спростував повідомлення про вбивство Паппергера, назвавши інформацію про це «фейками, які не можна сприймати серйозно».

На тлі повідомлень про потенційну російську загрозу на німецьких оборонних підприємствах вирішили переглянути заходи безпеки. Зокрема, Німецька оборонна група Hensoldt заявила, що переоцінює заходи безпеки. Підрозділ зброї Diehl, німецької компанії, яка виробляє Iris-T, а також виробляє боєприпаси, заявив, що уважно стежить за ситуацією та адаптує свої заходи безпеки, якщо це необхідно.

Нагадаємо, американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

До слова, Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху та заявив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для «ворожих дій» проти країн НАТО.