Головна Світ Політика
search button user button menu button

Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ
Кремль спростував інформацію про плани вбивства Паппергера, назвавши її фейками
фото з відкритих джерел

CNN повідомляло, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера

Німецька влада серйозно сприйняла інформацію американської розвідки про плани вбивства генерального директора збройного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак, Росія не зможе залякати Німеччину. Про це заявила очільниця міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, пише Reuters.

Агентство нагадує, що змова щодо вбивства Паппергера, який підтримує відправку зброї до України, була одним із серії російських планів вбити керівників оборонної промисловості по всій Європі. Ці плани стали відомі американській розвідці, яка терміново повідомила про це своїх німецьких колег.

«Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині», – сказала Ненсі Фезер.

Зокрема, пресслужба Rheinmetall прямо не підтвердила інформацію про наміри про вбивство. Однак у своїй заяві німецький виробник зброї зазначив, що «завжди вживаються необхідні заходи» для забезпечення безпеки після регулярних консультацій з органами безпеки.

Натомість Кремль спростував повідомлення про вбивство Паппергера, назвавши інформацію про це «фейками, які не можна сприймати серйозно».

На тлі повідомлень про потенційну російську загрозу на німецьких оборонних підприємствах вирішили переглянути заходи безпеки. Зокрема, Німецька оборонна група Hensoldt заявила, що переоцінює заходи безпеки. Підрозділ зброї Diehl, німецької компанії, яка виробляє Iris-T, а також виробляє боєприпаси, заявив, що уважно стежить за ситуацією та адаптує свої заходи безпеки, якщо це необхідно.

Нагадаємо, американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

До слова, Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху та заявив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для «ворожих дій» проти країн НАТО.

Теги: Німеччина МВС вбивство росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ підготував алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим підривом гідроелектростанції
Заяви про знищення Київської ГЕС. Центр протидії дезінформації пояснив мету Кремля
Сьогодні, 17:35
В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
Вчора, 23:16
Всього в депозитарії Казахстану нараховується близько 140 найменувань паперів з префіксом ru
Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери
Вчора, 12:04
Patriot не може боротися з КАБом, як і будь-яка система протиповітряної оборони, заявив Зеленський
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
30 червня, 16:19
Остін обговорив з Білоусовим війну РФ проти України
Уперше очільник Пентагону провів розмову з новим міністром оборони РФ
26 червня, 01:04
Світ обирає рух до миру: висновки з саміту у Швейцарії
Глобальний саміт не дозволив Путіну навʼязати свій мир
20 червня, 10:45
Минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків,
Литва фіксує підвищену активність авіації РФ у Балтійському регіоні
17 червня, 20:39
«Калібр», знищений підрозділом Перетятька
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети
17 червня, 15:06
За даними інституту, Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна
Тривожний сигнал: розгортання ядерної зброї буде посилюватися щороку – Bloomberg
17 червня, 08:28

Політика

Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ
Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ
Глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ
Глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ
Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією
Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією
Росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО
Росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО
Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини
Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
21K
На Хмельниччині лунають вибухи
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
8527
Посол Залужний у новому образі вразив українців
7939
Австралія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде
7219
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Сьогодні, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Сьогодні, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua