Названо головну мету масованої атаки РФ по Україні посеред дня

Керівник ЦПД закликав українців не нехтувати власною безпекою

Головною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє «Главком».

За словами посадовця, саме прагненням завдати максимальної шкоди людям пояснюється вибір часу для комбінованих ударів із застосуванням великої кількості ракет та дронів.

«Головна мета росіян в таких атаках посеред дня – збільшення кількості жертв серед цивільних. Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів та ракет», – наголосив Коваленко.

Керівник ЦПД закликав українців не нехтувати власною безпекою, серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та під час небезпеки завжди перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.