Названо головну мету масованої атаки РФ по Україні посеред дня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Названо головну мету масованої атаки РФ по Україні посеред дня
Наслідки ворожої атаки 3 квітня на Київщині
фото: ДСНС Київщини

Керівник ЦПД закликав українців не нехтувати власною безпекою

Головною метою російських обстрілів України у денний час є збільшення кількості жертв серед цивільного населення. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє «Главком».

За словами посадовця, саме прагненням завдати максимальної шкоди людям пояснюється вибір часу для комбінованих ударів із застосуванням великої кількості ракет та дронів.

«Головна мета росіян в таких атаках посеред дня – збільшення кількості жертв серед цивільних. Саме тому комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів та ракет», – наголосив Коваленко.

Керівник ЦПД закликав українців не нехтувати власною безпекою, серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та під час небезпеки завжди перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ранок 3 квітня почався для України з масованих атак ворожих безпілотників у різних регіонах. Зокрема, близько 09:05 у Сумах зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» в один із торговельних центрів у центральній частині міста. На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби для ліквідації наслідків та встановлення кількості постраждалих.

Водночас масштабної атаки ракетами та дронами-камікадзе зазнала і Київщина. Окрім влучань у житлову забудову в Обухові та Крюківщині, зафіксовано падіння «Шахеда» у Вишневому поблизу освітніх закладів. Внаслідок ранкових обстрілів у Київській області вже офіційно підтверджено загибель однієї людини та поранення ще однієї особи. У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що окрім загрози БпЛА, по всій країні оголошувалася ракетна небезпека через зліт російського носія «Кинджалів» МіГ-31К.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

