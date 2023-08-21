Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн: «Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію»

Після винищувачів із Данії, Німеччина має дозволити поставку Україні ракет Taurus, - голова оборонного комітету Бундестагу

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Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі та заявила, що це має стати «зеленим світлом» для уряду Німеччини відправити Києву ракети Taurus. Про це вона сказала в ефірі радіо Deutschlandfunk, повідомляє DW.

Голова оборонного комітету закликала уряд Німеччини якнайшвидше ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. «У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування», – уточнила Штрак-Ціммерманн.

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За її словами, той факт, що Нідерланди та Данія вирішили поставити Україні винищувачі, спростовує побоювання стосовно того, що Київ може використати західну зброю для атак на російські території – аргумент, який часто використовують противники надання Україні далекобійної зброї.

«Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію», – додала Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії. На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.