Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus
фото: dw.com

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн: «Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію» 

Після винищувачів із Данії, Німеччина має дозволити поставку Україні ракет Taurus, - голова оборонного комітету Бундестагу

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі та заявила, що це має стати «зеленим світлом» для уряду Німеччини відправити Києву ракети Taurus. Про це вона сказала в ефірі радіо Deutschlandfunk, повідомляє DW.

Голова оборонного комітету закликала уряд Німеччини якнайшвидше ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. «У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування», – уточнила Штрак-Ціммерманн.

За її словами, той факт, що Нідерланди та Данія вирішили поставити Україні винищувачі, спростовує побоювання стосовно того, що Київ може використати західну зброю для атак на російські території – аргумент, який часто використовують противники надання Україні далекобійної зброї.

«Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію», – додала Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди був у Данії. На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.

Теги: Німеччина Нідерланди Данія Володимир Зеленський Україна президент ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов та заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі
19 серпня, 14:10
Вибухи було чути у різних населених пунктах окупованого Криму
Окупанти заявили про збиття над Кримом «української ракети»
19 серпня, 07:53
Рятувальники загасили пожежу на будинку
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
15 серпня, 07:10
Подоляк: Україна вже готується до того, щоб залучити морські шляхи для експорту зерна
Чи запрацює зерновий коридор без участі Росії? Банкова відповіла
12 серпня, 14:31
У Словенії після сильних злив почалася повінь
Стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені
7 серпня, 16:36
Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття
Рушій економічного та соціального зростання: Зеленський окреслив нову роль Закарпаття
2 серпня, 22:06
Експерти зазначають, що таке рішення президента США може мати добрі наслідки для України
Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню через бюджет для України – ЗМІ
2 серпня, 13:24
Українці використовують снаряди для систем «Град» з КНДР
«Провал осі Пхеньян-Москва»: ЗСУ використовують снаряди КНДР проти путінських військ
31 липня, 15:11
Зеленський побував у зруйнованому окупантами Спасо-Преображенському соборі
Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)
28 липня, 03:19

Політика

Більше половини німців хочуть змінити владу: результати опитування
Більше половини німців хочуть змінити владу: результати опитування
Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus
Голова оборонного комітету Німеччини закликала уряд якнайшвидше надати Україні ракети Taurus
Нова вказівка Кремля? Навіщо Орбан зібрав лідерів 15 країн
Нова вказівка Кремля? Навіщо Орбан зібрав лідерів 15 країн
Ще одна країна приєдналася до декларації G7 про підтримку України
Ще одна країна приєдналася до декларації G7 про підтримку України
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
Росія створює ще одну армію – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9323
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
7150
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
5196
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
3568
Влада розраховує на безкінечну фінансову допомогу? Мушу вас розчарувати
3151
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
3126
Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg

Новини

Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту