Південна Корея виділить Україні $2,3 млрд: куди підуть кошти
Сеул планує долучитися до відновлення соціальної та економічної інфраструктури нашої країни
Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 2,3 млрд доларів. Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Yonhap.
Таку заяву південнокорейський лідер зробив під час сесії саміту G20 в Індії.
За його словами, 300 млн доларів будуть спрямовані на гуманітарні потреби України у 2024 році. Решту, 2 млрд доларів, буде передано у 2025 році як довгострокову допомогу. Кошти підуть на підтримку соціальної та економічної інфраструктури.
«Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України», – наголосив Юн Сок Йоль.
Нагадаємо, що раніше Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні наступного року на 520 млрд вон ($394 млн), що у вісім разів більше, ніж цьогоріч.
До слова, 15 липня в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї. Він відвідав Бучу та Ірпінь.
Тоді ж президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йоль та першою леді Кім Кон Хі. Сторони обговорили повернення депортованих українців, реалізацію «формули миру» та підготовку Глобального саміту миру, продовольчу й енергетичну безпеку та економічну співпрацю.
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