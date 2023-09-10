Південна Корея виділить Україні $2,3 млрд: куди підуть кошти

Сеул планує долучитися до відновлення соціальної та економічної інфраструктури нашої країни

Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 2,3 млрд доларів. Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Yonhap.

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Таку заяву південнокорейський лідер зробив під час сесії саміту G20 в Індії.

За його словами, 300 млн доларів будуть спрямовані на гуманітарні потреби України у 2024 році. Решту, 2 млрд доларів, буде передано у 2025 році як довгострокову допомогу. Кошти підуть на підтримку соціальної та економічної інфраструктури.

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«Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України», – наголосив Юн Сок Йоль.

Нагадаємо, що раніше Південна Корея оголосила про фінансову допомогу Україні наступного року на 520 млрд вон ($394 млн), що у вісім разів більше, ніж цьогоріч.

До слова, 15 липня в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї. Він відвідав Бучу та Ірпінь.

Тоді ж президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йоль та першою леді Кім Кон Хі. Сторони обговорили повернення депортованих українців, реалізацію «формули миру» та підготовку Глобального саміту миру, продовольчу й енергетичну безпеку та економічну співпрацю.