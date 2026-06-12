Іран та США вийшли на фінальний етап обговорення масштабної угоди

Угода, яка ще не підписана, включає вирішення конфлікту в Лівані «та всіх інших фронтах»

Іран зазначив, що наразі досягнуто порозуміння з більшості питань

Тегеран і Вашингтон практично узгодили умови майбутнього меморандуму про взаєморозуміння. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, сторони досягли згоди щодо більшості пунктів, і наразі в іранських профільних відомствах тривають фінальні внутрішні обговорення. Конкретні терміни, місце та деталі підписання документа залежатимуть від подальшого перебігу дипломатичного процесу.

За словами міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, майбутня угода охоплює широке коло питань. Зокрема, йдеться про:

іранську ядерну програму;

скасування санкцій;

ситуацію навколо блокади Ормузької протоки;

врегулювання конфлікту в Лівані та на інших фронтах.

Крім того, документ має врегулювати й інші суперечності між країнами. Текст міститиме письмове зобов'язання США поважати суверенітет Ірану. Очільник іранського МЗС наголосив, що Вашингтон повинен припинити погрози та виявляти повагу до іранського народу.

Водночас Арагчі підкреслив, що Тегеран готовий повернутися до військового протистояння, якщо США оберуть такий шлях розвитку відносин. Він також резюмував, що без повного виконання умов цього меморандуму фінальну угоду підписано не буде.

Раніше повідомлялося, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди, яка може стати основою для врегулювання конфлікту між країнами та послаблення напруженості на Близькому Сході.

Сторони погодили проєкт документа під назвою «Меморандум про взаєморозуміння». Його підписання може відбутися вже найближчими днями після остаточного затвердження керівництвом обох держав.

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, командних пунктах та інших військових об'єктах. У відповідь Тегеран заявив про атаки на американські цілі на Близькому Сході, після чого міжнародні посередники активізували дипломатичні зусилля для припинення ескалації.