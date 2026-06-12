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Зеленський подякував ЄС за старт переговорів про вступ України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський подякував ЄС за старт переговорів про вступ України
Зеленський привітав рішення ЄС відкрити перший кластер переговорів
фото: Reuters

Зеленський також привітав Молдову з початком нового етапу євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни, пише «Главком».

«Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», – наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським військовим, усім, хто працює на державу, а також європейським партнерам і лідерам країн ЄС за підтримку України.

«Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі», – зазначив президент.

Він також привітав Молдову з початком нового етапу євроінтеграції та додав, що Україна вже виконала необхідну роботу для відкриття наступних переговорних кластерів.

Нагадаємо, усі держави-члени ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Перша міжурядова конференція відбудеться 15 червня. Під час неї сторони відкриють кластер «Основи» (Fundamentals), який охоплює питання верховенства права, демократичних інституцій та інших базових принципів ЄС.

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Теги: Володимир Зеленський євроінтеграція Європейський Союз

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