Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
фото: ЦТАК

Центральне телеграфне агентство Китаю заявило, що візит Кіма до Китаю став «історичною подією»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні заявив, що Північна Корея продовжить підтримувати Китай «у захисті суверенітету, території та інтересів розвитку Китаю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім підкреслив, що незалежно від міжнародної ситуації, дружба між Китаєм та Північною Кореєю залишатиметься незмінною. Він заявив: «Незалежно від змін у міжнародній ситуації, почуття дружби між нашими країнами не можуть змінитися».

Сі Цзіньпін відзначив, що Китай і Північна Корея є «добрими сусідам», які поділяють спільну долю. Лідери обговорили зміцнення стратегічної співпраці, захист спільних інтересів у міжнародних та регіональних питаннях, а також перспективи частіших візитів високопосадовців між двома країнами.

Reuters пише, що Кім Чен Ин покинув Пекін і вирушив назад до Північної Кореї. Центральне телеграфне агентство Китаю заявило, що візит Кіма до Китаю став «історичною подією», яка ще більше зміцнила політичну довіру та стратегічну співпрацю між двома країнами.

Також стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України.

Водночас команда Кім Чен Ина ретельно протерла стілець і стіл, де сидів Кім Чен Ин під час зустрічі з Путіним.

До слова, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя. 

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина». Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».

