Кремль визнав, що переговори з Україною зайшли у складну фазу

У Путіна заявили, що шлях до мирної угоди з Україною буде «дуже довгим» і складним

Вихід на укладання мирної угоди між Україною та Росією «займе багато часу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

«Вихід на мирну угоду займе багато часу», – сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, Сполучені Штати нібито намагаються пришвидшити переговорний процес, однак завершення війни проти України залишається «занадто складним». Також у Кремлі заявили, що шлях до мирного врегулювання буде «дуже довгим» і залежатиме від «складних деталей».

Нагадаємо, що у столиці країни-агресора закінчився військовий парад. На трибунах поруч із російським диктатором Володимиром Путіним традиційно з’явився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Попри спробу продемонструвати єдність та міць, захід проходить в умовах максимальних заходів безпеки та очевидного дефіциту сучасної техніки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Нагадаємо що попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.