Кім Чен Ин зробив заяву про військову співпрацю з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кім Чен Ин зробив заяву про військову співпрацю з Росією
фото: Kcna

Лідер Північної Кореї стверджує, що військові звʼязки між країнами будуть «розвиватися безупинно»

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що військове братерство між Північною Кореєю та Російською Федерацією буде «розвиватися безупинно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лідер Північної Кореї виступив із цією заявою під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області РФ. «Роки військового братерства, під час яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть розвиватися безперервно», – заявив Кім Чен Ин, додавши, що виклики «домінування і тиранії» не можуть перешкодити зв’язкам між двома країнами.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором з Москвою.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав Володимира Путіна з днем ​​народження, зазначивши, що завдяки його керівництву Росія нібито стоїть на чолі побудови нового, багатополярного світу, і висловив думку, що дружба Пхеньяну та Москви буде вічною.

Північна Корея Кім Чен Ин росія

