Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російське Міноборони повідомило про понад 200 нібито збитих українських безпілотників

Збройні сили України влаштували одну з наймасовіших атак дронів на Росію в день народження кремлівського диктатора Володимира Путіна. За даними Міноборони РФ, Україна запустила понад дві сотні безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське оборонне відомство.

За словами росіян, у ніч на 7 жовтня над територією РФ було «перехоплено і знищено» 184 українських безпілотників. Найбільше дронів нібито було збито над Курською (62), Білгородською (31), Нижньогородською (30) і Воронезькою (18) областями. Також безпілотники начебто були знищені над Липецькою, Калузькою, Тульською, Ростовською, Рязанською, Брянською, Орловською областями, над окупованим Кримом і акваторією Чорного моря.

За даними Міноборони, з 7:00 до 8:00 було нібито збито ще 25 безпілотників, більшість з яких – над акваторією Чорного моря. Ще шість – над Нижньогородською і три – над Московською областями. Рекордна кількість безпілотників, випущених по цілях в Росії, була зафіксована 11 березня 2025 року – тоді російське відомство звітувало про нібито знищення 337 БпЛА.

У Нижньогородській області уламки збитих безпілотників впали на території одного з підприємств у місті Дзержинськ, пошкоджено будівлі й господарські споруди, повідомив губернатор Гліб Нікітін. «Значної шкоди промисловій інфраструктурі не зафіксовано», – каже він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження. Йому виповнюється 73 роки. За оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 1117360 осіб.

До слова, у ніч на 7 жовтня у Білгороді пролунали сильні вибухи. Після вибухів у місті виникли пожежі та зникло світло.

путін Міноборони РФ безпілотник

Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
