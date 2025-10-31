WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США

Ніколас Мадуро та Володимир Путін під час зустрічі у Москві у вересні 2019 року

Президент Венесуели Ніколас Мадуро направив Путіну листа з проханням допомогти модернізувати оборонні радари, відремонтувати військову техніку та поставити ракети

Венесуельський президент Ніколас Мадуро звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням надати військову допомогу на тлі посилення тиску з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання з посиланням на внутрішні документи уряду США, Мадуро направив Путіну листа з проханням допомогти модернізувати оборонні радари, відремонтувати військову техніку та поставити ракети.

Ті самі документи свідчать, що Венесуела також зверталася по військову підтримку до Китаю та Ірану. У листі до голови КНР Сі Цзіньпіна Мадуро просив про «розширення військового співробітництва» для протидії «ескалації між США та Венесуелою». Окрім того, він закликав Пекін прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення для посилення оборонних можливостей країни.

У документах також ідеться, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес координував постачання іранського військового обладнання та безпілотників і планував візит до Ірану. За даними американських джерел, Веласкес повідомив іранському чиновнику, що Каракас потребує «пасивного обладнання виявлення», «глушників GPS» і «дронів із дальністю до 1000 кілометрів».

26 жовтня до Каракаса прибув російський військово-транспортний літак Іл-76, а напередодні Москва схвалила новий стратегічний договір із Венесуелою. Крім того, у штаті Арагуа вже кілька місяців працює завод із виробництва боєприпасів Калашникова.

Попри це, аналітики вважають, що інтерес Кремля до підтримки режиму Мадуро зменшується через війну проти України.

«Сам факт, що США перекинули понад 10% своїх військово-морських сил до Карибського басейну, уже є своєрідною перемогою для Путіна. Це відволікає увагу від України, що грає йому на користь», –зазначив колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що він дав згоду на таку атаку.

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Після серії американських ударів по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики в Карибському морі та східній частині Тихого океану, президент США Дональд Трамп заявив, що «наступною буде суша». Продовження наземних атак стане кульмінацією набагато агресивнішої кампанії Трампа, спрямованої на зупинення потоку наркотиків та усунення від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого адміністрація США називає нелегітимним.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.