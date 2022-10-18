Планові навчання НАТО? США перекинули винищувачі F-22 до Нідерландів

У понеділок ВПС країн-членів альянсу розпочали щорічні навчання Steadfast Noon («Стійкий полудень») з ядерного стримування

США перекинули групу винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-22 Raptor, які тимчасово перебували для навчань у Польщі в рамках натовської місії Air Shielding, до Нідерландів, повідомило командування американських ВПС у Європі. Про це пише interfax.ru.

Навчальні польоти, що прибули з баз у США літаків F-22, виконували спільно з польськими F-16 та італійськими Eurofighter Typhoons.

Як повідомляло НАТО, у понеділок ВПС країн-членів альянсу розпочали щорічні навчання Steadfast Noon («Стійкий полудень») з ядерного стримування.

В авіаційних навчаннях, які проходитимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня, буде задіяно 60 літаків із 14 країн НАТО. ВПС США з цією метою направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю.

При цьому в НАТО заявили, що навчання є плановим, не пов'язане з поточними світовими подіями і бойова зброя на літаках не використовуватиметься.

За даними Федерації американських учених, США мають у своєму розпорядженні на базах у Європі та Туреччині арсенал зі 100 ядерних авіабомб.

Ядерні авіабомби B61-3 зі змінною потужністю 0,3, 1,5, 60 або 170 кілотонн і B61-4 зі змінною потужністю 0,3, 1,5, 10 або 45 кілотон розміщені в підземних складах на авіабазах в Німеччині, Бельгії, Нідерланди, Італії та Туреччини.

Зокрема, на авіабазах у Бюхелі у Рейнланд-Пфальці (Німеччина), Кляйне-Брогель (Бельгія), Волкель (Нідерланди), Авіано (Італія) та Інджирлік (Туреччина) під наглядом американських військових зберігається по 20 ядерних авіабомб.

Авіабомби можуть використовуватися тактичними винищувачами-бомбардувальниками F-22, F-15E, F-16C/D та Tornado.

Ці авіабомби планується замінити на нові варіанти – B61-12 (з потужністю 0,3, 1,5, 10 або 50 кілотонн). 2015 року ця модифікація без боєзаряду пройшла випробування в американському штаті Невада.

Особливість нової авіабомби, здатної замінити старі моделі, полягає у хвостовому опіренні. Воно робить бомбу керованою і точнішою, що дозволяє не спускати її з парашутом, а скидати заряд з літака, що летить на великій висоті, після чого бомба автономно наближається у бік цілі багато кілометрів, у разі потреби «підкермовуючи» до неї.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

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