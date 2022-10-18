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Планові навчання НАТО? США перекинули винищувачі F-22 до Нідерландів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Планові навчання НАТО? США перекинули винищувачі F-22 до Нідерландів
Навчання НАТО триватимуть до 30 жовтня
фото з відкритих джерел

У понеділок ВПС країн-членів альянсу розпочали щорічні навчання Steadfast Noon («Стійкий полудень») з ядерного стримування

США перекинули групу винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-22 Raptor, які тимчасово перебували для навчань у Польщі в рамках натовської місії Air Shielding, до Нідерландів, повідомило командування американських ВПС у Європі. Про це пише interfax.ru.

Навчальні польоти, що прибули з баз у США літаків F-22, виконували спільно з польськими F-16 та італійськими Eurofighter Typhoons.

Як повідомляло НАТО, у понеділок ВПС країн-членів альянсу розпочали щорічні навчання Steadfast Noon («Стійкий полудень») з ядерного стримування.

В авіаційних навчаннях, які проходитимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня, буде задіяно 60 літаків із 14 країн НАТО. ВПС США з цією метою направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю.

При цьому в НАТО заявили, що навчання є плановим, не пов'язане з поточними світовими подіями і бойова зброя на літаках не використовуватиметься.

За даними Федерації американських учених, США мають у своєму розпорядженні на базах у Європі та Туреччині арсенал зі 100 ядерних авіабомб.

Ядерні авіабомби B61-3 зі змінною потужністю 0,3, 1,5, 60 або 170 кілотонн і B61-4 зі змінною потужністю 0,3, 1,5, 10 або 45 кілотон розміщені в підземних складах на авіабазах в Німеччині, Бельгії, Нідерланди, Італії та Туреччини.

Зокрема, на авіабазах у Бюхелі у Рейнланд-Пфальці (Німеччина), Кляйне-Брогель (Бельгія), Волкель (Нідерланди), Авіано (Італія) та Інджирлік (Туреччина) під наглядом американських військових зберігається по 20 ядерних авіабомб.

Авіабомби можуть використовуватися тактичними винищувачами-бомбардувальниками F-22, F-15E, F-16C/D та Tornado.

Ці авіабомби планується замінити на нові варіанти – B61-12 (з потужністю 0,3, 1,5, 10 або 50 кілотонн). 2015 року ця модифікація без боєзаряду пройшла випробування в американському штаті Невада.

Особливість нової авіабомби, здатної замінити старі моделі, полягає у хвостовому опіренні. Воно робить бомбу керованою і точнішою, що дозволяє не спускати її з парашутом, а скидати заряд з літака, що летить на великій висоті, після чого бомба автономно наближається у бік цілі багато кілометрів, у разі потреби «підкермовуючи» до неї.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

Читайте також: Ядерна війна. Де межа між словами і ділами Путіна?
Теги: США НАТО ядерна зброя війна

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