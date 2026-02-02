Головна Світ Політика
Політичний скандал у Чехії: глава МЗС заявив, що ігноруватиме президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Петр Мацінка ігноруватиме Петра Павела
колаж: glavcom.ua (фото: АА, facebook/petr.macinka)

Глава дипломатії відкинув свою відставку, до якої його закликають опозиційні партії

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що він та відомство будуть ігнорувати президента країни Петра Павела та його канцелярію на тлі конфлікту між ними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio International Prague.

«Я вважаю, що ситуацію потрібно заспокоювати, тому у мене не залишається нічого іншого – не тільки я особисто, але і Міністерство закордонних справ будемо просто ігнорувати пана президента. Мені нема за що перед ним вибачатися. Найрозумніший спосіб не ескалувати ситуацію – ігнорувати канцелярію президента республіки», – сказав Мацінка.

Голова МЗС також повторив, що на засіданні коаліційної ради або уряду буде обговорюватися питання, хто очолить делегацію Чехії на саміті НАТО цього літа. «Президент своїми діями ставить себе в позицію лідера опозиції. Я не бачу причин, за якими опозиція повинна представляти Чехію на такій важливій зустрічі», – заявив міністр.

Глава дипломатії також відкинув свою відставку, до якої його закликають опозиційні партії.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що міністр закордонних справ Петр Мацінка його шантажує, і закликав компетентні органи дати оцінку діям урядовця. Він також оприлюднив у соцмережах листування Мацінки з радником офісу президента, зміст яких розцінює як шантаж.

Як повідомлялося, у центрі Праги 1 лютого пройшов багатотисячний мітинг на підтримку президента Чехії Петра Павела на тлі загострення політичного конфлікту всередині владної коаліції. За оцінками організаторів, участь в акції взяли від 80 до 90 тис. людей.

Теги: Чехія МЗС Петр Павел

