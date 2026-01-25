Головна Країна Суспільство
Чеські волонтери зібрали понад $3,8 млн на енергетичну допомогу Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
25 січня до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для Пунктів незламності
фото: facebook.com/andrij.sybiha

Частину зібраних коштів спрямують на посилення кібербезпеки поліції Києва

Чехія продовжує посилювати енергетичну стійкість України, а чеське суспільство демонструє реальну солідарність із українцями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи результати масштабної волонтерської ініціативи в Чеській Республіці, пише «Главком».

За його словами, ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад $3,8 млн на енергетичну допомогу Україні.

«Це – неймовірно. Чехія демонструє, що підтримка України – це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість», –наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що вже наступного тижня до Харкова надійдуть 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Крім того, 25 січня до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі Середньочеського краю. Частину зібраних коштів також спрямують на посилення кібербезпеки поліції Києва.

«Це приклад справжньої солідарності. Дякую Чеській Республіці, регіональній владі, громадянському суспільству та всім чеським друзям України за конкретну й результативну підтримку», – підкреслив глава МЗС.

Сибіга також подякував усім, хто долучився до проєкту «Тепло для України», наголосивши, що така допомога має критичне значення в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Теги: Чехія Андрій Сибіга гуманітарна допомога

