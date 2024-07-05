Байден попросив не планувати йому заходи після 20:00, щоб більше спати – ЗМІ

Після провальних дебатів з Трампом чинний президент США висловив потребу у тому, щоб більше часу приділяти відпочинку

Президент США доручив скасувати для нього вечірні заходи, бо його потрібно більше відпочивати

У відповідь на недавні невдачі в публічних виступах, президент США Джо Байден закликав губернаторів-демократів утриматися від планування заходів після 20:00 через його потребу у більш довгому сні. Про це повідомляє The Washington Post.

Він виразив переконання, що такий підхід сприятиме покращенню його публічних виступів. На зустрічі з губернаторами в Білому домі, де обговорювалися стратегії перед виборами, Байден пояснив своє прохання як одне з кількох зусиль для відновлення політичної підтримки після недавньої відмови на дебатах. Він також зазначив, що його останнє медичне обстеження підтвердило його стан здоров'я.

«Коментар Байдена про те, що йому потрібно більше спати, став одним із кількох пояснень, які він запропонував щодо виступу на дебатах, під час якого він плутав слова та іноді не міг закінчити речення. Він пояснив свою низьку продуктивність тим, що був хворий, на нього вплинули зміни часових поясів, а також його голова забита цифрами», – додав Washington Post.

Попри це, представник виборчої кампанії відзначив, що такий режим не є суворим обмеженням і не перешкоджає президентові виконувати свої обов'язки ефективно, у порівнянні зі своїми попередниками.

«Президент Буш лягав спати о 21:00, а президент Обама готував вечерю о 18:30. Нормальні президенти дотримуються балансу, так само як і Джо Байден. Навряд чи він такий же суворий, як Дональд Трамп, який проводить половину дня, роблячи безліч заяв на каналі Truth Social про плани, які можуть спричинити рецесію, а іншу половину – граючи в гольф», – заявив речник виборчої кампанії Кевін Муньос.

Коментар Байдена про те, що йому «потрібно більше спати», став одним із кількох пояснень його виступу на дебатах, під час якого він плутався, а іноді не міг закінчити речення.

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