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ЗМІ прогнозують напружений тиждень у Вашингтоні через стан Байдена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗМІ прогнозують напружений тиждень у Вашингтоні через стан Байдена
У Вашингтоні зростає занепокоєння станом Байдена
фото: EPA/UPG

Четвертий демократ у Палаті представників відкрито закликав Байдена піти у відставку

Президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні». Про це повідомляє ABC News.

«Слухайте, я думаю, що занепокоєння зростає. Я думаю, що це буде напружений тиждень у Вашингтоні, не зважаючи на всі критичні проблеми, які відбуваються на майданчику, у країні та світі… Політика цього тижня перейде в гіпердвигун», – сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі.

Квіглі став четвертим демократом у Палаті представників, який відкрито закликав Байдена піти у відставку, що, за його словами, було болючим рішенням. Квіглі приєднався до Сета Моултона, Ллойда Доггетта і Рауля Гріхальви.

Один високопоставлений помічник демократів сказав виданню, що Байден повинен «пристебнутися на дикий тиждень».

Як пише ABC News, «у Байдена буде кілька напружених днів», оскільки він планує провести кілька передвиборних заходів у Філадельфії в неділю та прийняти саміт НАТО наступного тижня.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Раніше чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Як повідомлялося, група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.

До слова, президент США Джо Байден зустрівся з популярними TikTok-блогерами, щоб проконсультуватися щодо однієї з найбільших проблем його президентської кампанії: як переконати молодь голосувати за президента

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Теги: Джозеф Байден вибори у США США

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