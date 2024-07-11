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Безпекова угода з Румунією та нова допомога від США. Головне за 11 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Безпекова угода з Румунією та нова допомога від США. Головне за 11 липня
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі із Зеленськими Байден оголосив про новий пакет допомоги для Києва

Нова військова допомога від США, Україна та Румунія підписали безпекову угоду, Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла України в Британії. «Главком» склав добірку новин 11 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна та Румунія підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та очільник Румунії Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Як зазначено в угоді, Румунія передасть Україні систему ППО Patriot, а також підтримуватиме нашу країну на рівні динаміки зусиль 2022-2024 років.

Крім того, Румунія сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. 

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського Союзу і НАТО

Нова військова допомога від США

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні.

Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Байден запевнив, що США будуть з Україною «на кожному кроці». Зокрема, під час зустрічі Байден оголосив про новий пакет допомоги для Києва, однак не розповів, що саме до нього входитиме.

До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр

У четвер, 11 липня, до столиці України прибув лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр. Він відвідав стіну пам’яті про полеглих бійців біля Михайлівського собору.

Після російської ракетної атаки по київській дитячій лікарні «Охматдит» лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив збір на допомогу українським дітям. 

Росія планувала вбивство гендиректора компанії Rheinmetall

Американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

За даними посадовців, замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. План вбивства Арміна Паппергера був найбільш зрілим.

Після того, як розвідка дізналися про наміри РФ, вони поінформували службу безпеки Німеччини та змогли зірвати змову.

Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла України в Британії

Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Зокрема, Залужний вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

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Теги: Румунія Володимир Зеленський США війна Валерій Залужний

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