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«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Підривні дії» проти закордонних дільниць. Молдова остерігається диверсій РФ на виборах
Другий тур виборів у Молдові вирішить, чи залишиться чинний президент Мая Санду при владі
фото: Reuters/Vladislav Culiomza

Reuters: Виборчі дільниці за кордоном можуть бути обрані РФ для зриву виборів, зокрема через неправдиві повідомлення про замінування

Кишинів попередив, що Росія може вдатися до «підривної діяльності» проти закордонних виборчих дільниць під час другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться в неділю, 3 листопада. Про це повідомляють Politico та Reuters.

Відповідну інформацію влада Молдови повідомила кільком країнам ЄС. Джерела на умовах анонімності розповіли Reuters, що виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть бути обрані Москвою для зриву виборів, зокрема через неправдиві повідомлення про закладені бомби.

«Мета – перервати процес голосування на час евакуації та перевірки поліцією (загрози вибуху). Ми просимо застосовувати процедури і протоколи, які не переривають процес голосування», – йдеться у зверненні уряду Молдови на адресу європейських чиновників.

У Reuters зазначають, що голоси діаспори виявилися вирішальними для перемоги команди Санду на референдумі 20 жовтня, який підтвердив прагнення країни вступити в ЄС. Проросійські кандидати та курс на зближення з Москвою на дільницях за кордоном отримав мінімальну підтримку.

За словами джерела журналістів, щоб вплинути на ситуацію у другому турі, Москва перевозить молдовських громадян літаками й автобусами в Азербайджан, Туреччину та Молдову. Це може сприяти підвищенню шансів на перемогу Стояногло та збереження Молдови у зоні впливу Кремля.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбудеться другий тур виборів президента, оскільки Майю Санду підтримали 42,45% виборців, замість необхідних мінімальних 50% для перемоги в першому турі.

Нагадаємо, кандидат на пост президента Молдови Олександр Стояногло заявив, що визнає територіальну цілісність України в адміністративних кордонах 1991 року та пообіцяв у разі перемоги виступити «з мирними ініціативами» щодо завершення війни в Україні.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.

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Теги: Білорусь росія вибори Молдова Азербайджан влада Москва

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